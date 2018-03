Statieportretten van historische figuren zoals Donald Trump, Kim Jong-Un of Poetin saai zegt u? Niet als het van de Amerikaan Scott Scheidly afhangt. Hij steekt ze gewoon in een fabuleuze - meestal roze-getinte - outfit en voorziet hen van de juiste accessoires. De gemiddelde voil janet op Aalst carnaval is er niets tegen!