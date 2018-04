Hoera, Melania Trump wordt vandaag 48 jaar! Wat een blijde bedoening! (fotospecial)

Wanneer ze op de prille leeftijd van 16 jaar ontdekt wordt als model, lijkt er een mooie toekomst voor haar weggelegd. In 1996 besluit ze dan ook naar New York te verhuizen om haar modellencarrière een boost te geven. Ze verschijnt er op de cover van prestigieuze bladen als Vogue, Harper's Bazaar en Elle en leidt een zorgeloos leventje. Tot het noodlot toeslaat...

Ze ontmoet een man met de naam Donald Trump en treedt met hem in het huwelijk. Sindsdien lijkt alle levensvreugde uit het ooit zo beloftevolle, knappe model gezogen. Wanneer haar gestoorde echtgenoot dan ook nog beslist om president te worden en Melania prompt tot first lady gebombardeerd wordt, is het hek helemaal van de dam.

De American Dream waar ze als jong meisje zo over mijmerde in Slovenië, is nu niet meer dan een nachtmerrie. Humo wilde Melania graag een hart onder de riem steken door een vrolijke fotospecial samen te stellen voor haar verjaardag. Helaas slaagden we er niet in om ook maar één foto te vinden, waarop ze enigszins gelukkig lijkt. Een verjaardag in mineur... Stay strong, Melania!