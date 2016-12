HUMO De titel ‘Skydogs’ verwijst naar de bijnaam van Duane Allman, die zijn naam leende aan de Allman Brothers Band. Fans?

Jan Straetemans «In ons repetitielokaal hangt een ingekaderde foto waarop Duane gitaar speelt met een fles whisky. Die foto betekent veel voor ons: de vibe die hij als muzikant uitstraalde, is iets waar we voortdurend naar op zoek zijn als band, en die vibe willen we weerspiegeld zien in de mensen met wie we samenwerken. ‘Dat is ook een Skydog,’ zeggen we dan.»