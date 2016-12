Concert van de week: Warhola

Bijna Rock Rally-finale , en dus is het ook bijna twee jaar geleden dat Warhola de vorige editie van ’s werelds roemrijkste rockconcours won. Dat er in die tijd niet alléén met de vingers gedraaid werd, mag blijken uit de ep ‘Aura’ . De eerste volwaardige Warhola-release wordt op 6 april voorgesteld in, hoe kan het ook anders, de AB te Brussel. We belden met Oliver Symons .

HUMO Oliver! Vergissen wij ons, of is Warhola inmiddels een soloproject?

Oliver Symons «Eigenlijk was Warhola altijd al mijn project, hoor. In de aanloop naar de Rock Rally hebben we ons destijds als een groep gepresenteerd, maar ik beschouw mezelf meer als een producer. Warhola is mijn vehikel, wat niet betekent dat de rest van geen belang is.»

HUMO Je benadert het als James Murphy of Trent Reznor: waar nodig zet je de troepen in, maar jij bent de generaal?

Symons (lacht) «Juist.»

HUMO Hoeveel verschilt de Oliver Symons die straks in de AB staat van de Oliver die de Rock Rally won?

Symons «Behoorlijk veel. Ik heb veel kilometers gemaakt de voorbije twee jaar. Concerten, opnames... Ik speel ook nog met Bazart, hè? Ik heb voor andere artiesten nummers geproducet, en toen deze ep gemaakt. Ik ben al een flink eind gekomen, en ook een stuk zelfverzekerder geworden.»

HUMO Profileer je je daarom nu ook zo op de voorgrond?

Symons «Dat heeft er wel mee te maken. Steeds meer mensen zeiden: ‘Je doet alles voor Warhola, dus waarom zou je je nog verschuilen achter het concept van een groep?’ Daarom neem ik nu ook een prominente plek in op het artwork.»

HUMO Daarover gesproken: bijna al het beeld is gemaakt in samenwerking met Nicolas Karakatsanis. Een drukbezet man – hoe is dat zo gekomen?

Symons «Nicolas heeft míj gemaild! Hij had ‘Unravel’ (de eerste Warhola-single, red.) gehoord, en vond het een mooie track. Hij bood eigenlijk aan om er een video bij te maken, het nummer inspireerde hem, zei hij. Dan ga je natuurlijk geen nee zeggen (lacht). Ik vind het heel belangrijk hoe je je profileert als artiest. Je uitstraling, voorkomen: het is een wapen. En het moet kloppen. Het is niet zo belangrijk als de muziek, maar wel iets om echt rekening mee te houden.»

HUMO Als ik je ep in één woord zou moeten omschrijven, zeg ik: ‘eigentijds’.

Symons «Dankjewel! Want dat is wel de insteek. Geluiden en stemmen van nu, moderne productie. Het heeft ook te maken met jezelf zijn, vertrouwen winnen. Iemand als Anderson .Paak vind ik een voorbeeld, ik wil iets doen dat bijzonder is, dat niet lijkt op wat er al is.»

HUMO Nu we je toch aan de lijn hebben: geef de finalisten van deze Rock Rally eens een gouden tip.

Symons (blaast) «Nou, qua voorbereiding kan ik ze niet echt helpen: dat moet je zelf doen. Wat ik wel kan aanraden: vind een manier om de tijd goed door te komen. Als je vroeg geprogrammeerd staat, dan is het minder een probleem, maar wij moesten als voorlaatste op. Dan wordt het nagelbijten, als je niet uitkijkt. Tip: in april is er altijd koers op zondag. Dus Parijs-Roubaix opzetten strekt tot aanbeveling (lacht).»

HUMO En daarna de kussen van de rondemiss. Dank voor het gesprek!