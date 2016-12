Nee, Eyemèr is geen personage uit een boek van Tolkien , of de zelfverzonnen taal van een IJslands groepje dat specialiseert in moeilijkdoenerij. Eyemèr is de nom de plume van Sarah Devreese , een singer-songwriter uit Gent die in 2014 onder eigen naam in de finale van Humo’s Rock Rally stond. Als we Sarah voor dit interview willen bellen, stuiten we op een probleem: ze is haar gsm ‘al enige dagen kwijt’. Gelukkig biedt haar zus uitkomst.

HUMO Sarah! Ik mag toch hopen dat het geen smartphone was, tjokvol nieuwe songs die nu voorgoed verloren zijn?

Devreese (lacht verlegen) «Neen, het was een heel oude Nokia. Voor muzikale ideeën gebruik ik een iPod. Ook al een oude (lacht). Aan de telefoon is niet veel verloren, al is het wel onhandig.»

HUMO Ach, we hebben je aan de lijn, dat is wat telt. Waarom noem je jezelf tegenwoordig Eyemèr?

Devreese «Na de Rock Rally, of eigenlijk al tijdens de wedstrijd, kwam er heel veel op me af. Iedereen had een mening, ik kreeg overal advies: ik moest dit en ik moest dat en ik moest díé muziek toch echt eens horen en... Ik werd er erg onzeker van, met als gevolg dat ik aan alles ging twijfelen. Dat heb ik overwonnen. Ik wil mezelf zijn, mijn eigen verhaal vertellen, en die nieuwe naam symboliseert dat. Mijn stem, mijn gitaar, mijn hersenspinsels.»

HUMO Je plaat, ‘Temporarily Colourblind’, is een ontzettend puur geheel. Is ook dat een statement?

Devreese «Ergens wel ja! Dat heeft alweer te maken met die ongevraag- de adviezen. ‘Je moet met een bandje gaan spelen, je songs gaan arrangeren.’ Ga weg! Ik wil dat niet. Stem en gitaar is genoeg, al ga ik live wel een tweede stem en gitaar meebrengen. Verder voel ik me erg verwant met lofi. Daarom zit de plaat vol oneffenheden. Die mochten daar ge- woon blijven zitten.»

HUMO Vanwaar de titel?

Devreese «Tijdelijk kleurenblind zijn, dat betekent voor mij: een negatieve periode beleven. Ik heb zelf ook niet altijd even goed in mijn vel gezeten, en dan is het precies alsof de wereld geen kleur meer afgeeft. Maar: als je er eenmaal overheen bent, komen de kleuren terug. En creatief bezig zijn is de perfecte therapie.»

HUMO Tot besluit: ik las dat jij vroeger een punk- en hardcore-adept was.

Devreese «Ja! Het was de muziek waarmee ik het eerst in aanraking kwam. Misschien een onverwachte achtergrond, maar voor mij klopt ze. De teksten zijn zo eerlijk, het is pure muziek. Ik ben ook begonnen op elektrische gitaar, maar ik kon geen bandmaats vinden. En dus ben ik maar akoestisch gaan spelen.»

HUMO Misschien kunnen we een oproep plaatsen: folkzangeres wil hardcoreband starten.

Devreese (giechelend) «Wie weet.»

Beluister 'Temporarily Colourblind'