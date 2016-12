Fence voor de fans: 'Wij zijn imperfectionisten'

Fence , zilver in Humo’s Rock Rally 199 8, zet met ‘The Winding’ de teller op vijf platen in twintig jaar. Niet veel, maar genoeg als je weet dat de kernleden Niels Hendrix, Lieven Verdin en Meindert Leenders allemaal toegewijde huisvaders zijn en nog in een hoop andere muzikale projecten verwikkeld zijn, en dat Fence na ‘The Woolf’ uit 2005 een klein decennium lang op non-actief stond.

‘The Winding’ volgt vier jaar na de fenomenale comebackplaat ‘Fence’ en is een meer uitgesponnen, psychedelischer, minder hapklaar maar niet minder beklijvend werkstuk. Ik vraag of dat het plan was.

Niels Hendrix «We hebben nooit plannen gehad, een langetermijnvisie is ons compleet vreemd. Samen komen en muziek maken: dat is al twintig jaar ons plan. En als we genoeg materiaal hebben, stellen we daar een plaat mee samen. Het enige wat we min of meer op voorhand wisten, was dat het een ode aan de groove moest worden. De bas en de drums als fundament, en daar niet zo heel veel meer bij. Geen sitars of violen of andere tierelantijntjes die afleiden van de essentie.»

HUMO De drums, dat ben jij?

Hendrix «Ik zing en speel ook gitaar, maar voor het eerst ben ik heel bewust achter de drums gaan zitten, ja. Bij de vorige plaat was ik er ook achter beland, om de simpele reden dat er geen andere drummer was. Nu was het met voorbedachten rade. Ik drum nog niet zo heel erg lang en ik zie mezelf ook niet als een echte drummer. Ik ben bijvoorbeeld geen rockdrummer of een popdrummer. Ik ben een Fence-drummer, een bolletje groove dat achter de drums zit. Ik weet niet wat ik doe – ik mep en ik stamp, en blijkbaar klinkt dat in combinatie met wat de rest doet best wel lekker.»

HUMO Heb jij voor ons een hapklare definitie van het woord groove?

Hendrix «Dat is heel moeilijk. Het sleutelwoord is in ieder geval: samen. Er moeten meerdere mensen in het spel zijn, er moet samengespeeld worden. Ik kan een volledige plaat in mijn eentje inspelen – eerst de drums, dan de bas, gitaar, enzoverder – en dat kan zeer behoorlijk klinken, maar het zal nooit grooven. De groove is interactie, iets wat tussen de lijnen gebeurt. Het is eigenlijk per definitie iets ondefinieerbaars (lacht). Daarom ook dat deze plaat moeilijker wordt om live te spelen dan de vorige. Als we de groove niet te pakken hebben – en soms voel je al bij de eerste drumslag dat het niks zal worden – is er maar weinig waarop we kunnen terugvallen. Er staan op ‘The Winding’ veel minder songs in de traditionele zin van het woord, songs die overeind blijven als je ze enkel met akoestische gitaar speelt.»

HUMO De laatste keer dat ik je zag, zei je dat Stromae nog beter zou zijn met groep.

Hendrix «Met een heel goeie percussionist en een heel goeie bassist en een heel goeie toetsenman? Ik denk het wel. Grooves pompen in plaats van het uit zijn bakske te toveren: ik persoonlijk zou dat veel liever horen. Stromae met een vette funkband zou mij wellicht veel meer aan Stevie Wonder doen denken dan aan de platte housekak waar zijn klankjes nu af en toe naar neigen. Maar goeie songs hè, Stromae, alle respect voor wat hij doet. Het is maar wat je zelf graag hoort. En ik hoor niet graag perfectie. Niemand bij Fence, noem ons gerust imperfectionisten. We gaan altijd op zoek naar het tegendraadse. Hakkelig maar toch niet fout. Een gevaarlijke oefening, want het is een dunne lijn tussen een fijne groove en kouwe soep. Maar liever dat dan voorgekauwde kost.»