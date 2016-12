ID!OTS op Maanrock: 'Ken ik mijn tekst? Staat er drank op het podium? Is mijn blaas leeg?'

Info en tickets: Maanrock.be en Leffingeleurenfestival.be

HUMO Wat is het beste festival van de zomer?

Luc Dufourmont «Ongetwijfeld Rock Zottegem, Maanrock en Leffingeleuren, want op al die andere staan we niet.»

HUMO Welke act of band is dit jaar absoluut niet te missen?

Dufourmont «Ik wou Air aan het werk zien in Brugge, en Beck en Red Hot Chili Peppers op Werchter, maar dat is niet gelukt.»

HUMO Wat is het geweldigste festivalanthem aller tijden?

Dufourmont «‘Killing in the Name’ van Rage Against The Machine.»

HUMO Wat is je meest waanzinnige festivalervaring?

Dufourmont «Die keer dat Peter Gabriel het stagediven uitvond op Rock Torhout anno 1983.»

HUMO Heb je ooit seks gehad op een festival?

Dufourmont «Nee, daar zijn andere en leukere plaatsen voor.»

HUMO Wat is de goorste, dan wel lekkerste festivalhap die je ooit gegeten hebt?

Dufourmont «Goorste: een gehaktbal die groen was aan de binnenkant. Lekkerste: een halve kip met brood op Pukkelpop in de vorige eeuw.»

HUMO Heb je bijzondere backstagerituelen voor je op moet?

Dufourmont «Even in de spiegel kijken en een eenzijdig gesprekje met mijn spiegelbeeld voeren.»

HUMO Zonder welke drie items trek je nooit naar een festival?

Dufourmont «Borstel, haarspray en sigaretten.»

HUMO Wat staat er naast bier, chips en frisdank nog op jullie rider?

Dufourmont «Bruine rum.»

HUMO Welke muziek zet je op in de kleedkamer?

Dufourmont «Stilte, aub!»

HUMO Wat is strikt verboden in jullie tourbus?

Dufourmont «Winden laten.»

HUMO Hoelang voor het optreden moeten ze je met rust beginnen te laten?

Dufourmont «Een halfuur.»

HUMO Wat zijn de drie belangrijkste vragen die een tourende muzikant bezighouden?

Dufourmont «Ken ik mijn teksten? Staat er drank op het podium? Is mijn blaas leeg?»

HUMO Wat was het meest amateuristische festival waar je ooit geboekt stond?

Dufourmont «Ik kan niet op de naam komen, maar het was ergens midden jaren 90. Er liepen een vijftigtal mensen met securityshirts rond en er waren nog geen dertig aanwezigen.»

HUMO Heb je weleens last gehad van hecklers op festivals, en hoe snoer je ze de mond?

Dufourmont «O ja, geregeld zelfs. Ik zeg altijd dat ik het niet versta of antwoord naast de kwestie.»

HUMO Hoe ziet jouw ideale festivalaffiche eruit? Je mag vijf artiesten kiezen, dood of levend?

Dufourmont «Frank Zappa, The Stooges, Joy Division, The Beatles en Nirvana.»