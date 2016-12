Belgiums Finest HipHop Tour met o.m. Rewind Productions, Froze en ZwartWerk

De supersterren van 2016 zijn niet meer Madonna , Freddy Mercury of Kim Kay, maar wel Rihanna , Drake en Kanye West . Driewerf hoera, want we beleven het gouden tijdperk van hiphop! Ook uit de Belgische grond ontspruiten met de regelmaat van een metronoom getalenteerde rappers, producers en dj’s. Dit najaar in Hasselt, Gent en Antwerpen kunt u luisteren naar hun diepste zielenroerselen en dansen op hun scherpste beats.

Onder de veelzeggende naam ‘Belgium’s Finest HipHop Tour’ zullen de vijf meest beloftevolle Belgische acts hun ding doen. Vooreerst is er het collectief NoMoBS, dat zich afzet tegen de ‘bullshit’ van het commerciële circuit. Er is ook de Gentse rapper Froze, die spreekt met de krokante ‘r’ van Daniël Termont, maar een stukje beter rapt dat de gemiddelde burgervader. ZwartWerk kent iedereen sinds hun zomerhit ‘Dance With the Devils’ en ook GangTheLabel maakt al een tijdje furore. Dat je als hiphopcollectief ook kan scoren op het belangrijkse concours van het noordelijk halfrond (Humo’s Rock Rally is dat), bewezen de jonkies van Rewind Productions. Ze werden knap tweede – we mochten de fans van Madonna, Freddie Mercury en consorten nu ook weer niet té boos maken, natuurlijk.

Dat u erbij wil zijn? Natuurlijk. Hier valt bovenstaand lekkers te beleven:

Woensdag 02/11 – Gent, De Centrale

Vrijdag 04/11 – Antwerpen, Trix

Zaterdag 05/11 – Hasselt, Muziekodroom

Houd voor tickets en verdere info de site van L&S Agency in de gaten.