Boerenrock boven!

In Kortenaken organiseren ze ieder laatste weekend van augustus Boerenrock. Zonder hooivorken, trekkers en wulpse boerengrieten, maar mét een zeer opmerkelijke affiche.

Zo blijkt Therapy? nog te bestaan en torst frontman Andy Cairns zelfs nog die druipsnor van toen mee. Alsof de nineties nooit zijn voorbijgegaan. Verder is het genieten van Barry Hay en zijn Golden Earring en staat om één of andere reden Janez Detd geprogrammeerd.

Voor zij – u? – die met beide benen in het nu staan, zakken ook De Jeugd Van Tegenwoordig en Lil’ Kleine naar het Hageland af. Die laatste is bekend van zijn superhit ‘Drank & Drugs’ – vraag het maar aan de dichtstbijzijnde tiener – en dat zou in combinatie met de lokale boerenbevolking weleens een explosieve cocktail kunnen opleveren.

