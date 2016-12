The Last Shadow Puppets eren LCD Soundsystem (filmpje)

The Last Shadow Puppets hebben de prettige gewoonte te zingen over andere bands. Zo speelden ze al kolderieke liedjes over Tame Impala en Arcade Fire. 'I'm excited to see LCD Soundsystem,' hijgde Alex Turner dit weekend door de microfoon op Lowlands. Een mooie ode aan de living legends. Bovendien had Turner een goede reden om 'excited' te zijn. Wij zagen LCD Soundsystem vorig weekend op Pukkelpop en waren diep onder de indruk. Iets minder gecharmeerd waren we van de Shadow Puppets zelf.