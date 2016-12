'Deep in the Woods': nummertjes in het bos

Deep in the Woods : een festival in vakantiepark Massembre te Heer, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Brussel.

Van 2 tot 4 september, Massembre. Info en tickets: deepinthewoods.be

Op het eerste gezicht doet het wat houtje-touwtje aan (parking cash betalen, een kleine kilometer lopen tot de receptie, geen verlichting op de camping), maar al snel besef je: leuke, vreemde eend in de bijt.

Hier geen vaste klanten als Tourist LeMC of The Sore Losers. Niet dat we die beu zijn, maar het is weleens fijn als anderen ten dans komen spelen.

Wat dacht u bijvoorbeeld van toppianist Guy Van Nueten, het onvergelijkbare de portables of de Amsterdamse hipstercrooner Benny Sings? Reikhalzend uitzien is het naar Claude Francois 69 – Pascal ‘Sukilove’ Deweze en Nicolas ‘Dez Mona’ Rombouts (staan bij ons in de telefoonklapper onder ‘goed volk’) brengen een ode aan Clo Clo. O la la, inderdaad.

En hoe dat getal te interpreteren in uw bungalow of tentje achteraf, dat mag u lekker helemaal zelf uitmaken.