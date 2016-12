Die Antwoord, het excentrieke rave-duo uit Kaapstad, brengt muziek en acts die qua gestoordheid in de categorie van Dimitri Bontinck vallen. Nu lossen ze de videoclip voor 'Banana Brain', de recentste single voor hun nieuwe plaat. Het filmpje staat bol van flitsende beelden, trippende kwibussen en vreemde snoeshanen - of wat had u verwacht? Dames en heren, welcome aboard the what the fuck train!