Wie 'Sia' zegt, zegt ook 'dat rare, bezeten meisje dat danst alsof ze net gestoken is door een wesp' (née Maddie Ziegler). En ja hoor: in de videoclip voor haar nieuwe 'The Greatest' is het weer van dattum. Wie je in het filmpje niet hoort, is Kendrick Lamar; hij rapt nochtans een aardig versje in de release op Spotify.