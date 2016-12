De eerste Misfits-reünieshow (mét Danzig dus) lost de verwachtingen in (filmpjes)

Het was 33 jaar geleden dat Glen Danzig nog eens het podium deelde met mede- Misfits oprichter Jerry Only . Na een show in 1983, twee dagen voor Halloween, hielden de horrorpunkers het voor bekeken om nadien in een jarenlange strijd om royalties, de rechten op hun populaire merchandise en de bandnaam verwikkeld te geraken.

Na een eerder mislukte poging tot wiedergutmachung in 2002 was het afgelopen zondag dan toch gelukt om te twee stichtende leden, samen met gitarist van het eerste en tweede uur Doyle Wolfgang von Frankenstein en drummer Dave Lombardo (die eerder ook Slayer en Suicidal Tendencies opleukte met een roffel of twee) zonder kleerscheuren op het podium te krijgen. Voorlopig houden ze het op twee reünieshows (op 18 september staat ze ook nog op Riot Fest in Chicago) en dat is misschien maar best. Je weet nooit wanneer Danzig of Only weer de drang voelen opkomen om elkaars hoofd in te slaan met de gigantische, voorts heel modieuze, lichtgevende pompoenen om het podium.