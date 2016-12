Concert van de week: Leffingeleuren met o.a. Kapitan Korsakov

Goed nieuws voor drinkebroers met een hart voor herrie: Kapitan Korsakov – u herkent Pieter-Paul Devos (Raketkanon) aan de microfoon en de gitaar – geeft na een kunstmatige coma weer teken van leven, en wel op Leffingeleure n. Prima timing, want vorige week mikten ze alvast de hoes van hun derde, in oktober te verschijnen plaat het net op. ‘Physical Violence is the Least of my Priorities’, zal die heten.

HUMO Fraaie hoes, een tros beveiligingscamera’s tegen een blauwe hemel.

Pieter-Paul Devos «Die foto heb ik zelf genomen op tournee. Ik geloof dat het in Slovenië was, al kan het ook elders in Europa geweest zijn: ze hebben die dingen nu overal hangen. De titel had ik toen al, maar dat beeld paste voor mij wonderwel bij wat ik daarbij in gedachten had. Wat dat precies was, zal ik je niet vertellen: ik wil niemands eigen interpretatie in de weg staan.»

HUMO De plaat is opgenomen door Steve Albini, die ook de laatste Raketkanon-plaat onder zijn hoede nam. Dat kan geen toeval zijn.

Devos «Steve was iemand met wie ik lang vóór Raketkanon al wou samenwerken, en toen dat gelukt was, zag ik mijn kans schoon om het met Kapitan Korsakov nog eens over te doen. Een verwante ziel, het was bijna een evidentie om opnieuw bij hem aan te kloppen. Als je zoveel mogelijk live wilt opnemen, zonder je tijd te verliezen aan vergelijken, extra overdubs en andere tierlantijntjes, blijft hij de man bij wie je moet zijn.»

HUMO Wat zijn je favoriete platen waarbij Albini achter de knoppen zat? Je eigen platen tellen niet mee.

Devos «Te veel om ze allemaal op te noemen, een heel deel van mijn kast heeft zijn naam erop. Maar dan denk ik vooral aan zijn werk met de Pixies, The Jesus Lizard Nirvana en PJ Harvey. En de platen die hij gemaakt heeft met Shellac, zijn eigen band, eigenlijk ook.»

HUMO Is er een grote stijlbreuk nu je weer met Kapitan Korsakov op het podium staat? Je kan bijvoorbeeld niet, zoals met Raketkanon, de helft van je concerten in het publiek doorbrengen als je vasthangt aan een gitaar.

Devos «Niet alleen dat, ik heb bij Korsakov ook weer teksten om te zingen, in tegenstelling tot bij Raket-kanon. Dat misverstand blijft maar bestaan, dus bij dezen: bij Raketkanon zing ik géén bestaande woorden, enkel klanken. Ik weet dat er ergens op het internet songteksten circuleren, maar voor alle duidelijkheid: niets mee te maken (lacht). Wel leuk als je op concerten mensen ziet die proberen mee te zingen en gaandeweg hun eigen woorden gaan improviseren. Dat geeft het een extra dimensie, vind ik. En bovendien: je kunt de tekst in dat geval ook niet fout hebben.»

HUMO Maar bij Kapitan Korsakov kan dat dus wel weer.

Devos «Inderdaad.»