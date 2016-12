Op uw Paasbest naar Olensfest

We zouden u van alles over het sympathieke Olensfest kunnen vertellen. Zoals: dat het georganiseerd wordt nabij de fabrieken van Olen (mét camping!) in – u raadt het nooit – Olen.

Olensfest vindt plaats op 16 en 17 september.

Dat het op vrijdag 16 en zaterdag 17 september te doen is, en dat die dagen in het kader van respectievelijk metal en classic rock staan. Dat onder anderen Fleddy Melculy, The Kids, Rage en Nazareth – zouden ze ‘Love Hurts’ spelen? – aantreden. Maar doe uzelf vooral een groot plezier en ga naar olensfest.com, alwaar de trailer van het festival uit de speakers knalt: een heerlijke lap onbeschaamde hairspray rock die zo clichématig geniaal is, dat u meteen een vuist balt en de andere hand naar het toetsenbord dirigeert om zo de snelste route naar Olen te vinden.