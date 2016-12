Manu Chao op ManiFiesta

ManiFiesta is, zoals de woordspeling al doet vermoeden, een mix van een feestje en een geëngageerde blik op de wereld, en wel in het pittoreske Bredene aan Zee , bij brede lagen van de bevolking ook genoegzaam bekend als Bredene.

16, 17 en 18 september in Bredene Aan Zee

Onder meer K’s Choice en Asian Dub Foundation staan geprogrammeerd, maar wie konden ze beter uitnodigen op het feest van de solidariteit dan Manu Chao? Hij die ooit per schip door Zuid-Amerika tourde en iedereen aan boord trok die wilde meefeesten, sluit er de eerste dag af. Het schip is al lang ingeruild voor een tourbus, maar Manu is nog steeds dé allemansvriend met zijn mix van reggae, rock, punk en salsa. Ook niet te missen: Wannes Van de Velde (leeft!), Merdan Taplak en Christoff. Ha!