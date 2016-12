Vandaag is het precies één Bob Marley geleden dat Bob Marley voor het laatst een optreden gaf. Dag op dag 36 jaar geleden speelde de op 36-jarige leeftijd overleden King of Reggae zijn hits in het Rockpalast te Dortmund. Het integrale concert kunt u hier herbekijken.

De tranen staan ons alvast in de ogen; of dat komt door ontroering of wietrook, laten we in het midden.