Wederzijdse bewondering: Leithauser + Rostam

Hamilton Leithauser «Ik heb Rostam in 2008 leren kennen toen Vampire Weekend in het voorprogramma speelde van The Walkmen. Via een gezamenlijke vriend vernam Rostam dat ik een plaat wilde opnemen los van The Walkmen, en toen heeft mij me in een brief gevraagd of ik wou samenwerken. Omdat hij toch bij mij in de straat woonde, ben ik maar eens langsgegaan.»

HUMO Jullie wonen in dezelfde straat?

Leithauser «’t Is te zeggen: op twee straten van elkaar. Al zijn we nu weer verhuisd. Enfin, dat kwam dus mooi uit (lacht). Het klikte ook meteen. Nog diezelfde avond vroeg hij of ik iets wilde zingen over een arrangement dat hij had bedacht, en die aller-, allereerste samenwerking staat nu op de plaat als het nummer ‘1959’.»

HUMO Hij had die arrangementen waarschijnlijk al lang speciaal voor jou liggen: hij was al tien jaar grote fan.

Leithauser (lacht) «Daar had ik toen geen idee van – gelukkig ben ik er pas achtergekomen toen we al máánden samenwerkten – maar het klopt wel. Hij had stiekem allerlei materiaal gemaakt dat hij bij mijn stem vond passen. Maar de bewondering is geheel wederzijds, hoor.

»Trouwens, járen voor er van Vampire Weekend sprake was, hadden we met The Walkmen een opnamestudio in Harlem. We zochten toen een stagiair en de kerel die we uiteindelijk hebben aangenomen, was Ezra Koenig (nu frontman van Vampire Weekend, red.). Just a little kid! Hij is vaak langs geweest, maar om eerlijk te zijn, hebben we ’m nooit echt veel werk gegeven. Ik schrok me een hoedje toen iemand jaren later opeens zei: ‘Hey, Ezra is op ‘Saturday Night Live’!’ (lacht)»

HUMO Wat is het beste idee waar Rostam mee op de proppen kwam?

Leithauser «Nog voor ‘I Had a Dream’ hadden we al samengewerkt aan ‘I Retired’, een song uit mijn solodebuut. Tijdens het opnemen suggereerde Rostam simpelweg: ‘Zing eens een octaaf lager.’ Het bleek de hele spanningsboog van het nummer te veranderen; het was opeens veel… onverwachter. Toen dacht ik voor de eerste keer: ‘Shit, naar deze gast moet ik luisteren’ (lacht).»

HUMO Ik voelde meteen een brede glimlach opkomen de eerste keer dat ik de ‘shooby-doo-bop’ hoorde in ‘Rough Going’.

Leithauser «Ik ook! Ik was zelfs hardop aan het lachen, waarop Rostam óók in de lach schoot; als je goed luistert, hoor je dat op de plaat.»

HUMO Tot slot: jullie zijn een paar keer stevig op de lappen geweest tijdens de opnames.

Leithauser «Dat kan ik niet ontkennen. Zelf wilde ik daar eigenlijk niks over vertellen tegen de pers, maar Rostam heeft al een paar keer zijn mond voorbijgepraat (lachje). Maar om héél eerlijk te zijn, en ik weet dat ik nu klink als een puber die zichzelf geweldig interessant vindt: veel van onze beste stuff bedachten we vlak na die avonden. (Fijntjes) Ik maak mijn beste werk kennelijk met katers van bijbelse proporties. Wat zegt dat over mij?»