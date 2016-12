TTT-berichten: een eerbetoon aan de fonteinen van Versailles

'Alsof je een eerbetoon brengt aan de fonteinen van Versailles door met een slappe straal je eigen schoenen onder te zeiken'

En of hij ready was, Lord TTT Nu ook Leonard Cohen ons heeft verlaten, begint ons voorraadje ouwe knarren schrikbarend te slinken. Laten we het dus nog maar eens over Bob Dylans Nobelprijs hebben. Bawb zal namelijk toch niet afzakken naar Stockholm om z’n prijs persoonlijk in de pollen geduwd te krijgen, ondanks eerder gemaakte beloftes. De reden volgens zijn entourage: ‘Hij heeft die dag al een afspraak.’ Welke die is, dat weet alleen Bob: hij heeft namelijk geen concerten geboekt staan rond de uitreiking TTT Het Nobelprijscomité, intussen geen tenen meer over waarop Bob nog een keer kan trappen: ‘We kijken al uit naar de lezing die meneer Dylan binnen de zes maanden zal geven, die trouwens verplicht is voor iedereen die de prijs wint’ TTT Ter herinnering: het beste excuus ooit gebruikt om ergens onderuit te raken komt nog steeds van Pete Doherty, die in 2008 z’n neus ophaalde voor het geplande concert van Babyshambles op Werchter: ‘Mijn kat moest bevallen’ TTT Het eerbetoon aan Cohen dat André Rieu bracht in het weekend na diens dood, werd trouwens maar lauwtjes onthaald. Rieu, de Jeff Hoeyberghs van de klassieke muziek, speelde Lenny’s ‘Hallelujah’ samen met orkest tijdens een uitzending van ‘Strictly Come Dancing’ op BBC 1. De reacties van de kijkers varieerden van ‘Prachtig!’ tot ‘Goddank dat Cohen dít niet meer hoeft mee te maken!’ TTT Wij houden het liever bij de volgende vergelijking: alsof je een eerbetoon brengt aan de fonteinen van Versailles door met een slappe straal je eigen schoenen onder te zeiken TTT Waarom zij wel en André niet: Kraftwerk zag een concert in het Argentijnse Buenos Aires bijna afgelast door een plaatselijke wet die concerten verbiedt van groepen die synthesizers als voornaamste instrument gebruiken. Die wet kwam er nadat er eerder dit jaar vijf drugsdoden waren gevallen op een dancefestival in de stad. Een pientere fan op Twitter: ‘Heeft niemand hun dan verteld dat de enige pil die Kraftwerk-fans tegenwoordig nemen ibuprofen is?’ TTT Argentijnse ruglijders kunnen opgelucht ademhalen: het concert zou toch doorgaan. Geen nieuws of Kraftwerk dat klaargespeeld heeft door een akoestische set op typemachines te beloven, maar we hopen van wel TTT Het beste bewijs dat er élke dag wel ergens geschiedenis wordt geschreven: Blur-bassist Alex James heeft naar eigen zeggen voor het eerst in tien jaar z’n haar gewassen. ‘Ik was er gewoon niet zo mee bezig,’ aldus Alex. Britse frituuruitbaters reageren teleurgesteld, ze zullen hun fish and chips voortaan weer in frietvet bakken TTT Aerosmith heeft aangekondigd dat hun Europese tour van volgend jaar wel degelijk hun laatste zal worden. De band belooft hun fans ‘one of the greatest rock shows ever seen’ mee te brengen. Nú uw geld inzetten op welke gastact Aerosmith zal meebrengen om daarvoor te zorgen TTT Drie hoeraatjes voor Metallica, want niet alleen hebben de stoottroepen van James Hetfield een nieuwe plaat uit, ze werden vorige week ook officieel benoemd tot ‘de meest gestreamde metalgroep op Spotify’. De totale speeltijd van al hun muziek zou maar liefst 11.892 jaar bedragen TTT Wat ze er niet bij zeggen, is dat een groot deel daarvan afkomstig is van Lars Ulrich, die zich voor elke show probeert te herinneren hoe de nummers die vóór de zwarte plaat uitkwamen ook weer gingen TTT Een speelgoedfabrikant zal binnenkort poppen uitbrengen van de leden van het herenigde Guns N’ Roses: voor een prikje kunt u voortaan uw kind opzadelen met een trauma naar keuze, en wel in de vorm van Axl Rose, Slash of Duff McKagan. Opvallend: hoewel het om miniatuurversies gaat, blijft de fabrikant beweren dat de Axl-pop op ware grootte zal verschijnen TTT Eigen volk laatst: landgenoten Dimitri Vegas en Like Mike hebben het record van grootste dj-set ooit in Duitsland op hun naam gezet met een publiek van 45.000 man. Plaats van al die geschiedschrijving: de Veltins Arena in Gelsenkirchen, thuishaven van Schalke 04 TTT Aanwezigen waren unaniem enthousiast: niet alleen waren ze getuige van een record, het was bovendien de eerste keer in de geschiedenis dat er in een vol voetbalstadion eens géén bal te zien was.