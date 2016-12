TTT-berichten: blinden die hun hond uitlaten

'Hoe komt het toch dat blinden hun hond zo vaak uitlaten?'

Dat het deze maand 25 jaar geleden was dat Freddie Mercury van ons heenging, wist u al. Maar uitgerekend deze maand ging ook Freddies moeder ’m achterna: Jer Bulsara werd 94, en werd naar de uitgang begeleid door Brian May: ‘Ik herinner me dat we klaarstonden om met Queen op te treden in de Londense Wembley Arena toen Freddie zei: ‘Moeder zit vanavond in het publiek, ik kan er maar beter een paar extra fucks tegenaan gooien’’ TTT Ook deze week hebben we tal van lichamen te bergen. Tweede ongelukkige: Sharon Jones, bekend van The Dap Kings en ’r strot. Opvallend: hoewel de 60-jarige Jones tegen pancreaskanker vocht, overleed ze uiteindelijk aan de gevolgen van een beroerte. Die had ze naar eigen zeggen te danken aan Donald Trump, aangezien ze getroffen werd net toen bekend werd dat de grote oranje roerganger de Amerikaanse verkiezingen gewonnen had TTT In het Britse Plymouth is een man uit z’n flat gezet omdat hij volgens buren voortdurend Lily Allen-platen afspeelde op een volume waarmee zelfs de meest inschikkelijke mens niet akkoord kon gaan. Doet ons denken aan die dag dat we de politie belden nadat we onze bovenbuur hadden zien thuiskomen met een Bazart-plaat. Helaas vingen wij wel bot TTT Want wat de politie ook moge zeggen: voor ons maakt het níét uit of hij nu een koptelefoon gebruikt of niet TTT In 2016 was het zoals u weet ongeveer even moeilijk om een popweekoverzicht te pennen zonder Kanye West als zonder sterfgevallen, en dus: West werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis wegens ‘zware vermoeidheid na langdurige slapeloosheid’ TTT Nu ja, dat Kanye de avond ervoor een concert afbrak na amper drie nummers, een vlammende maar totaal van de pot gerukte tirade hield tegen zowat half bekend Amerika, de rest van zijn concertdata vervolgens annuleerde, en ten slotte honderd absurde foto’s uploadde via sociale media heeft er vast ook wel iets mee te maken TTT Snoop Dogg maakte zich dan ook grote zorgen over Kanye, die hij in een filmpje als ‘a weird-ass motherfucker’ beschreef: ‘Ik rook weed, en geloof me: weed doet niet zulke dingen. Wat pakt hij?’ TTT Operazanger Andrea Bocelli zal een kleine bijrol spelen in ‘The Music of Silence’, een film die zijn eigen levensverhaal zal vertellen. De biografie zal onder andere gaan over de moeilijkheden die de blinde Bocelli had om muziek te leren, zijn tijd als rechtenstudent, en zijn ontdekking door Luciano Pavarotti. Hopelijk krijgen we in de film ook eindelijk een antwoord op een vraag waar we al even mee zitten: hoe het toch komt dat blinden hun hond zo vaak uitlaten? TTT De Twitter-account van voormalig Lostprophets-frontman Ian Watkins vertoont voor het eerst in jaren weer leven. Niet zo opmerkelijk, ware het niet dat Watkins drie jaar geleden werd veroordeeld tot 29 jaar gevangenisstraf omdat hij niet alleen kutmuziek maakte, maar ook nog eens een vrij succesvol pedofiel bleek te zijn. De nieuwe tweets van Watkins zouden links bevatten naar nieuwe muziek TTT Zelf hebben we het nog niet gecheckt, want tenzij die nieuwe nummers een gastoptreden bevatten van een bonkige hell’s angel die z’n knokkels kraakt op Watkins’ kaakbeen: niet geïnteresseerd TTT Nog meer ongevraagde comebacks: drie van de vijf originele Spice Girls hebben samen nieuwe muziek naar buiten gebracht. Het gaat om Geri Halliwel, Emma Bunton en Mel B. De reden daarvoor is snel duidelijk als u beseft dat die drie deel uitmaken van het minder fortuinlijke deel van de Spice Girls dat níét met David Beckham getrouwd is TTT Een week niet gelachen is een week niet geleefd, en dus: een metalband from a galaxay far far away heeft via crowdfunding 61.000 dollar opgehaald om een plaat op te nemen en op tour te gaan. Klein detail: de band laat zich qua songmateriaal én podiumoutfits inspireren door Star Wars. Op gitaar herkent u Darth Vader, Boba Fett zit achter de drums, en de rest van de band wordt ingevuld door allerhande Stormtroopers TTT Zo, alweer een zin die we kunnen schrappen van het lijstje ‘Nooit gedacht dat we díé nog zouden schrijven’. Volgende week: ‘Interessant opiniestuk gelezen in De Morgen!’