TTT-berichten: bromance tussen Snoop Dogg en Hillary Clinton?

TTT Walgelijke glühwein, bijvoorbeeld. En dennennaalden die zich in uw tapijt verschuilen om zich in het eerste stel blote voeten te boren dat zich aanbiedt. Godzijdank zijn er nog altijd de talloze eindejaarslijstjes om het leed te verzachten. Het eerste werd alvast gepubliceerd door het immer klokvaste Time, en lijst netjes tien nummers op die er in een natte veest van een jaar tóch nog in slaagden om harder te stinken dan de rest TTT De oneervolle eerste plaats ging volledig verdiend naar Justin Timberlake, wiens hit ‘Can’t Stop the Feeling’ volgens het blad ‘onvermijdelijk was op zowat elk soort sociale gelegenheid’ TTT Over onvermijdelijkheid gesproken: voor hun vakkundig oordeel over de nieuwste van Bazart blijft het nog even wachten tot ze bij Time een vertaler gevonden hebben die zich na twee strofes níét door de kop knalt TTT Nu kunt u ons gerust van zwartgalligheid betichten, maar als wij de wereld dezer dagen enigszins bedrukt toekijken, is dat vooral omdat we ook het lijstje met de best verdienende artiesten van het jaar gezien hebben. De top vijf laat zich namelijk lezen als een festival van de wansmaak, maar dan zonder Radiohead in de buurt om Werchter-gewijs toch nog de schijn van relevantie op te houden: op één staat hertenjong Taylor Swift met 170 miljoen dollar, gevolgd door het hemeltergende One Direction (110 miljoen), Adele (80 miljoen), Madonna (76 miljoen), en Rihanna (75 miljoen) TTT Maar genoeg over goeie smaak, hoog tijd dat we het nog eens over Kanye West hebben. Zeggen dat het dit jaar niet goed ging met Kanye, is zoals zeggen dat asbest als dakbedekking z’n beste tijd heeft gehad, en dus willen we het voortaan enkel nog op constructieve wijze over de heer West hebben. Whiz Kalifa zette vorige week alvast de toon, en bood helemaal gratis zijn hulp aan: ‘Kanye moet gewoon wat weed roken, dan komt alles weer goed’ TTT ‘Begrepen,’ zei Hillary Clinton, waarop ze prompt Snoop Dogg ging volgen op Twitter. Het was op Hills account het eerste teken van leven sinds haar smadelijke nederlaag vorige maand en het daaropvolgende Trump-trauma. Een dankbare Snoop volgde Hillary meteen terug. Groepsaankopen zijn namelijk ook bij cannabis voordeliger TTT Een feestperiode in mineur voor Brent Hinds van Mastodon, die een been brak bij een vrij uniek motorongeval. Hinds stond namelijk nog stil toen hij verongelukte: hij raakte gewond toen hij zijn motor iets te hevig in gang wilde trappen. Beterschapswensen aan zijn adres stuurt u best op in een gewatteerde envelop, tenzij u wilt dat Hinds ook nog eens z’n vingers breekt bij het openscheuren van uw brief TTT Mel B, voormalig Spice Girl en voltijds uitmelker daarvan, heeft via sociale media een oproep gedaan om de dief te vinden die onlangs in haar auto inbrak. Over de buit bleef Mel stil, maar de kans is klein dat het om opnames van haar nieuwe project GEM gaat. Anders had Mel wel gewoon gewacht tot de dief terugkeerde om ze terug te leggen TTT Check uw platenkasten: een Britse antiekwebsite heeft namelijk de dubbele witte van The Beatles uitgeroepen tot het meest waardevolle stuk vinyl ter wereld. Om een idee te geven: vorig jaar ging een kopie van de plaat onder de hamer voor maar liefst 730.000 pond TTT Klein detail: de plaat zat tot de veiling wel in de privécollectie van ene Ringo Starr. Maar zelfs ondanks die kleine tegenslag bleef er blijkbaar dus nog altijd meer dan genoeg waarde over TTT Joe Corré, zoon van Vivienne Westwood en Sex Pistols-manager Malcolm McLaren, heeft na maanden dreigen dan toch eindelijk z’n collectie aan punkmemorabilia in brand gestoken. Corré, oprichter van lingeriemerk Agent Provocateur, liet in maart al weten dat hij de verzameling ter waarde van vijf miljoen pond in de hens zou zetten als protest tegen de officiële viering van veertig jaar punk in Groot-Brittannië. Zo geschiedde, en de beelden ervan vindt u op YouTube TTT Want niets dat zo hard ‘punk!’ schreeuwt als een miljonair die in het openbaar ouwe kleren van z’n vader verbrandt terwijl z’n moeder een slaapverwekkende speech houdt over het klimaat.