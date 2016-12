TTT-berichten: een kerststal met Prince, Freddie Mercury of Bono

'In Barcelona, kun je tegenwoordig je kerststal opluisteren met een miniatuurversie van Prince, Freddie Mercury of Bono'

Ongemakkelijke stiltes aan de gezamenlijke eettafel ten huize Wu-Tang. U-God, één der oprichters van het knotse rapcollectief, heeft z’n collega’s aangeklaagd omdat hij de laatste zes jaar systematisch over het hoofd werd gezien wanneer de roy-alties verdeeld moesten worden. U-God zou vooral z’n laaghangende broek gescheurd hebben aan de verkoop van de laatste Wu-Tang-plaat, ‘Once Upon A Time in Shaolin’. Van die plaat werd welgeteld één exemplaar gedrukt, dat voor zo’n 2 miljoen dollar verkocht werd TTT Zo kan ook pakweg Bart Peeters zonder blozen beweren dat er van zijn laatste plaat evenveel exemplaren verkocht zijn als van de laatste Wu-Tang TTT Niet dat we U-God op ideeën willen brengen, maar als hij krap bij kas zit wordt het misschien maar eens tijd dat hij een baantje zoekt. Dat andere Clan-lid, Ghostface Killah, brengt namelijk speciaal voor de feestdagen een authentieke lelijke wollen kersttrui uit met het Wu-Tang-logo. Wie grootmoeder wil schofferen aan de kerstdis kan zich maar beter haasten: er worden maar 1.000 truien gemaakt. Sneller kan Killah écht niet breien TTT Is voorlopig níét van plan om er een einde aan te breien: Doe Maar, over wie ons net verteld wordt dat ze volgende zomer op Dranouter te bewonderen zullen zijn. Gaan kijken? U kent het antwoord TTT Wel in ijltempo aan het uitsterven: Emerson, Lake & Palmer. Nadat Keith Emerson eerder dit jaar al het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde, is nu ook Greg Lake overleden. Eén troost: de zeikerd met de zeis werkt ze wél in volgorde af TTT Morrissey heeft een rangschikking opgesteld van wat volgens hem de beste publieken waren die dit jaar de eer hadden om hem aan het werk te zien. De tabel van vijftien wordt aangevoerd door het Amerikaanse Philadelphia, met verrassingen op nummers 3 (Hong Kong), 8 (Morrissey’s eigenste Manchester), en 15 (Tel Aviv). Dat de Vrolijke Vleesvanger niet over één nachtje ijs gegaan is met z’n lijst, valt op bij nummer 14: ‘Tokyo, Japan (first night)’ TTT Zoals we onlangs nog opmerkten toen we onze Sony-flatscreen probeerden aan te knippen met een rekenmachine: de ene Japanner is de andere niet TTT Liam Payne, u al dan niet bekend als lid van One Direction, zag z’n Facebookprofiel vorige week gehackt door een stelletje leukerds die het gebruikten om tal van pikante links te delen. De gedeelde artikels droegen titels als ‘De tien beste standjes die je niet kent’ en ‘Dingen die je kunnen overkomen als je geen seks hebt’. Verloren moeite: wie oud genoeg is om op Facebook te zitten en toch nog fan is van One Direction wéét hoe het is om geen seks te hebben TTT Phil Campbell, die tot de dood van Lemmy deel uitmaakte van Motörhead, ligt naar eigen zeggen soms uren wakker van diens rondwarende geest. Twijfel of het wel echt om Lemmy gaat, is er niet: Campbell zei erbij dat hij door de verschijning voortdurend om sigaretten gevraagd wordt TTT Je kan het niet verzinnen, dus gebeurt het maar echt: de 86-jarige Buzz Aldrin, eeuwige tweede op de maan, werd vorige week onwel op de zuidpool. Aldrin werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Nieuw-Zeeland, waar the starman behandeld werd door een arts met de naam… David Bowie TTT Geen grap: de expeditie waaraan Aldrin deelnam op de zuidpool ging over de vraag of leven op Mars al dan niet mogelijk is TTT Geen idee wat ze precies in de kalkoenen proppen in Barcelona, maar je kunt er tegenwoordig je kerststal opluisteren met een miniatuurversie van Prince, Freddie Mercury of Bono. Op het Spaanse caganer.com vindt u tal van miniatuurtjes om uw bijbelse tafereel op te leuken met een wereldster naar keuze. Klein detail evenwel: bovenvermelde sterren zijn stuk voor stuk afgebeeld terwijl ze net een drol staan te drukken. Een oud Catalaans gebruik, zo blijkt, waarbij in de kerststal naast wat vee en een stelletje koningen ook traditioneel een boer wordt neergezet die iets anders komt afleveren dan wierook, goud of mirre TTT ‘Het gebruik symboliseert vruchtbare grond en een goeie oogst,’ klinkt het. Allemaal goed en wel, maar als wij zoiets wagen wordt er meteen de politie bijgehaald omdat we, en we citeren uit het proces-verbaal, ‘de bezoekers van de middernachtmis shockeren’.