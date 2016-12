TTT-berichten: op hotel met Pete Doherty en Carl Barât

'De rapper Young Thug moest zich van z'n moeder verontschuldigen nadat hij een stelletje stewardessen de huid vol gescholden had'

Weer op vrije voeten na een al dan niet gedwongen ziekenhuisopname: TTT-erelid Kanye West. Kanye vierde die heuglijke tijding zoals ieder van ons dat zou doen: door z’n haar blond te verven en op de koffie te gaan bij Donald Trump TTT Ondertussen in het ziekenhuis: ‘Ik zei nog dat het te vroeg was!’ TTT ‘Ja, ik heb er spijt van.’ Nee, niet Kanye over z’n haar. Wel Marcus Mumford, frontman van het mieterse banjoclubje Mumford & Sons, terwijl hij het over de naam van z’n band had. ‘Hoe gaat dat ook, je hebt je eerste nummer geschreven, je gaat op café en je bedenkt een bandnaam. Je staat er niet al te lang bij stil’ TTT Exact wat Stef Heeren zei toen we ’m naar Kiss The Anus Of A Black Cat vroegen TTT Intussen heeft Trump eindelijk iemand te pakken die op z’n inhuldiging als president wil optreden, en z’n carrière aldus eigenhandig de grond in zal boren. Zullen het begin van het einde van de wereld van muzikale omkadering voorzien: één of andere ‘America’s Got Talent’-uitwas én opera-stem Andrea Bocelli. Het enige resterende probleem in het kamp Trump: ‘Wat vertellen we Andrea als hij uit de wagen stapt en begint door te krijgen dat we hem níét naar Disney World hebben gebracht?’ TTT Altijd al weinig vlees aan gehangen: Blink 182, die om dat feit nu ook gelauwerd zijn door PETA, de Amerikaanse GAIA. De band telt immers twee vegetariërs en één veganist. Bovendien is door wetenschappers aangetoond dat testdieren bij het beluisteren van Blink 182 steevast een snelle, pijnloze dood sterven TTT Popular problems: Rufus Wainwright eerde vorige week Leonard Cohen door wat herinneringen op te halen aan hun tijd samen. ‘Hij was zo enorm welbespraakt. Ik herinner me dat hij ooit eens razend was op een aannemer die bij hem thuis een toilet verkeerd had geïnstalleerd. Het was ongelofelijk om te zien hoe iemand zijn enorme poëtische talent aanwendde om toen z’n gelijk te krijgen’ TTT Denk aan ‘Fawlty Towers’, maar dan met meer besmette naalden in de kussens van het salon: in een interview vorige week zei Pete Doherty dat hij en mede-Libertene Carl Barât van plan zijn om een hotel te openen. Het beoogde publiek volgens Pete: ‘Iedereen die de rekening betaalt.’ Geen idee of hij het dan over de hotelrekening heeft of over zijn openstaande schuld bij z’n dealer TTT En of Carl en Pete er zin in hebben: naar verluidt zijn de twee al begonnen met de inrichting, door via het raam tv-toestellen in de kamers te gooien TTT De ene rapper is de andere niet. De genaamde Soulja Boy werd zo vorige week gearresteerd omdat tijdens een huiszoeking bij hem thuis een wapen werd aangetroffen, wat hem nochtans verboden was aangezien hij onder proeftijd stond na een eerdere veroordeling. De rapper Young Thug moest zich dan weer van z’n moeder verontschuldigen nadat hij een stelletje stewardessen de huid vol gescholden had TTT Young Thug: ‘De vernedering is niets, het is dat zonder eten naar bed moeten dat het moeilijkste is’ TTT Patti Smith, of iemand anders die erg hard op J Mascis van Dinosaur Jr. lijkt, heeft een kort opstel geschreven over hoe het was om Bob Dylans ‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’ te brengen tijdens de uitreiking van de Nobelprijzen. Patti heeft het meer bepaald over het moment waarop ze even de tekst van het nummer bijster was. ‘Ik was zó zenuwachtig. Maar ik was de tekst níét vergeten, de woorden kwamen er gewoon niet uit’ TTT Ja, het is weer die tijd van vergiffenis. Zo heeft John Lydon naar eigen zeggen Nirvana eindelijk vergeven omdat die met de titel ‘Nevermind’ zogezegd de Sex Pistols’ ‘Never Mind the Bollocks’ plagieerden. ‘Ik zag het allemaal misschien wat te zwart-wit’, aldus Lydon. Misschien, ja TTT Zo, rest ons alleen nog u, en bij uitbreiding alle mensen van goede wil, een warme Kerst toe te wensen TTT Wij houden ons intussen wel in stilte bezig, zoals elk jaar.