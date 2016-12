Op 4 december speelde Bon Iver de pannen van het dak in de New Yorkse kunstgalerij Pioneer Works. Het Amerikaanse radiostation NPR stond erbij, keek ernaar. En filmde het. Dankzij hun generositeit kan ook u meegenieten vanuit uw luie zetel. Dat in het kader van de release van hun nieuwe album '22, A Million', dat sedert enkele maanden in de platenrekken ligt.