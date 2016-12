TTT-berichten: de huisrobot van Mark Zuckerberg

'De huisrobot van Mark Zuckerberg speelt tijdens de werkuren de hele catalogus van de Red Hot Chili Peppers'

Sneu zeg: in tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, zou Andrea Bocelli de inhuldiging van Trump als president dan toch niet van muziek voorzien. Niet dat de witgestokte bard zelf niet wil, integendeel: het zou The Trumpster zelf zijn die Bocelli afgewezen heeft TTT Een bron uit kamp Trump: ‘Bocelli is al jaren bevriend met de nieuw verkozen president, hij zal altijd welkom zijn in het Witte Huis. Optreden is daarvoor niet nodig.’ Riskante keuze: zo is namelijk ook de kans geslonken dat er tijdens de inhuldiging iemand zal zijn die níét naar het kapsel van Trump staat te staren TTT Zal wellicht ook in 2017 niet minder modieus worden: jezelf tegenspreken. Zo werd vorige week bekend dat de muziek van The Black Keys weldra te horen zal zijn op Spotify, ondanks het feit dat drummer Patrick Carney zich eerder dit jaar nog tegen streamingdiensten heeft uitgesproken, omdat die artiesten niet fatsoenlijk zouden vergoeden. Carney wijst er wel op dat er geen enkele financiële regeling getroffen is: ‘Ik heb gewoon liever dat mensen onze muziek kunnen horen.’ Die Nobelprijs voor de Vrede komt jouw kant uit, Patrick TTT Festivalorganisatoren die Mumford & Sons willen programmeren deze zomer (néé, Herman, néé) kunnen maar beter hun backstage vastschroeven: Marcus Mumford heeft herinneringen opgehaald aan die keer dat hij de organisatie van Glastonbury bedankte voor zijn plaats als headliner door in de backstage een zetel te stelen. ‘We kwamen van het podium, vrij euforisch, en ik vond het plots een goed idee om de sofa in onze kleedkamer mee te jatten. Helaas werden we buitengegooid door de organisatie.’ Gevraagd wat hem bezielde, antwoordde Mumford: ‘Ik wou gewoon érg graag een sofa’ TTT In dat geval hebben we goed nieuws voor hem: voortaan kan hij er eentje op de kop tikken bij Jack White. Die blies onlangs een oude hobby nieuw leven in door een oude zetel in een studio in Memphis op te knappen. De familie die de studio uitbaatte, zag dat hun antieke sofa uit de jaren 60 aan vernieuwing toe was, en deed het enige wat een mens in zo’n situatie kan doen: Jack White bellen. White, die als tiener ooit nog een cursus meubelstofferen volgde, voorzag het ding eigenhandig van een nieuwe bekleding TTT Mark Zuckerberg, die intussen nog altijd Facebook uitbaat, heeft thuis een systeem geïnstalleerd dat ’m voorziet van een digitale assistent. Het ding heet níét HAL 9000, wat een gemiste kans is, maar Jarvis, en zou naar verluidt geprogrammeerd zijn om temperatuur, licht en toestellen eigenhandig te bedienen. O ja, en het ding speelt tijdens de werkuren ook de hele catalogus van de Red Hot Chili Peppers, zo blijkt uit een blogpost TTT Want dát is natuurlijk waar Anthony Kiedis aan dacht toen hij dertig jaar geleden voor het eerst z’n lul in een sportkous propte en poedelnaakt een podium opstapte: ‘Als dit ervoor zorgt dat een miljardair later onze muziek afspeelt via z’n robohuisslaaf, is het het allemaal waard’ TTT Boos: Nile Rodgers van Chic, wiens band voor de élfde keer genomineerd was voor de Rock & Roll Hall of Fame, maar alweer over het hoofd gezien werd toen de prijzen werden uitgedeeld. Rodgers: ‘En intussen is Steely Dan wél opgenomen, een band die geen plaat kon maken zonder sessiemuzikanten’ TTT Bozer: Dave Abbruzzese, tussen 1991 en 1994 drummer bij Pearl Jam. Pearl Jam werd in tegenstelling tot Chic namelijk wél uitverkoren om toe te treden tot de Hall of Fame. Alleen werd Abbruzzese daarbij níét uitgenodigd. ‘Meer dan 275 optredens en goed voor zowat een derde van de totale platenverkoop, en toch genegeerd. Slaat nergens op.’ Abbruzzese belooft alvast niet bij de pakken te blijven zitten, en maakte van de gelegenheid gebruik om z’n eerste soloplaat voor te stellen TTT Daar hebben ze niet van terug TTT Afsluiten met een stamgast: Azealia Banks heeft in een tirade op Facebook met scherp geschoten richting de omvangrijke achtersteven van Nicki Minaj. Een kort uittreksel: ‘Ze is zoals McDonald’s. Ze verkopen veel hamburgers, ja. Maar niemand die het ooit in z’n hoofd zal halen om McDonald’s daarom van goeie smaak te verdenken’ TTT Zoals Jack White doorgaans zegt, na alweer een tevreden klant bediend te hebben: ‘Die zit.’