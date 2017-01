TTT-berichten: de straat van Stevie Wonder

'Stevie Wonder wijdde de Stevie Wonder Boulevard in door er als eerste z'n auto in de prak te rijden'

Wie weet, misschien is op nieuwjaarsdag na het aftellen wel gebleken dat het voorbije jaar eigenlijk één grote practical joke was met medewerking van de heren Bowie, Prince en Cohen. Maar dat weet alleen ú, beste lezer. Wanneer wij dit pennen, is het immers nog steeds 2016, en ziet het er tot nader order nog altijd naar uit dat ook George Michael wel degelijk pleite is. Of hij is op zijn minst op de hoogte van de mop TTT En óf dat nieuws golven slaat in de immer kabbelende popwereld. Zo is zelfs de anders zo ontspannen Liam Gallagher zowaar uit z’n slof geschoten. Het ongelukkige slachtoffer was iemand die het op Twitter nodig had gevonden om zich nog eens vrolijk te maken over Sjors’ onbetamelijke toiletavontuur uit 1998, toen het Grote Griekse Beginsel gearresteerd werd door een undercoverflik nadat hij op diens avances was ingegaan. Liam noemde de afzender eerst ‘a massive cunt’, en beloofde vervolgens, in een interessante variatie op de sinterklaastraditie, om zich door de schoorsteen te laten zakken om de verantwoordelijke in het gezicht te meppen TTT Mochten uw opgroeiende kinderen intussen hun schouders ophalen bij de dreiging van Sinterklaas: ziedaar dus een waardig alternatief TTT Níét dood: Britney Spears, hoewel het officiële Twitter-account van Sony Music vorige week wel even dat bericht de wereld instuurde. Een melding die dus lichtjes overdreven bleek, en al snel werd duidelijk dat het account van Sony gewoon gehackt was door een bende grapjassen. Die maakten daarbij echter één cruciale fout: ze hackten ook het Twitter-account van Bob Dylan om hetzelfde bericht te plaatsen, wat hun geloofwaardigheid meteen kelderde. Een man die het te mainstream vond om z’n Nobelprijs in ontvangst te gaan nemen, zou wel een traan laten voor Britney Spears? Even waarschijnlijk als Patti Smith die de tekst onthoudt van ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’ TTT Chester Bennington, frontman van het deze zomer op Werchter te bewonderen nu-metalzootje Linkin Park, twijfelt er naar eigen zeggen niet aan dat zijn band zal opgenomen worden in de Rock & Roll Hall of Fame. ‘We hadden het best verkopende debuut van de 21ste eeuw, hoe zouden we ooit over het hoofd gezien kunnen worden?’ TTT Aangezien het debuut van Linkin Park pas in 2025 een kwarteeuw oud zal zijn, een vereiste om genomineerd te worden, zal het dus nog minstens acht jaar duren eer we Chester ongelijk zien krijgen TTT Maar we verheugen ons er nu al op TTT Bezet daarentegen al een hele tijd z’n eigen loge in de Hall of Fame: Stevie Wonder, die onlangs ook nog eens gelauwerd werd door zijn thuisstad Detroit. De stad herdoopte een straat tot Stevie Wonder Boulevard. Stevie, persoonlijk aanwezig bij de inhuldiging, wijdde de straat in door er als eerste z’n auto in de prak te rijden TTT ‘Dat zijn geen stigmata, maar schotwonden’: in Sri Lanka hebben de organisatoren van een kerstdienst verkeerdelijk een songtekst van 2Pac afgedrukt in hun programmaboekje. Het nummer in kwestie heette dan wel ‘Hail Mary’, maar het bevat aan de andere kant helaas ook teksten als: ‘Revenge is like the sweetest joy next to gettin’ pussy’ TTT Bel Mel, we hebben een prima slogan voor ‘The Passion 2: Revenge of the Christ’! TTT Ondertussen heeft Eddie Vedder van Pearl Jam toch maar mooi z’n hemel verdiend: Eddie schonk voor Kerstmis zo’n 10.000 dollar aan een Amerikaanse vrouw die een smeekbede op het internet geplaatst had. De vrouw, een moeder van zes, stond op het punt uit haar woonst gezet te worden en had hoegenaamd geen geld voor kerstcadeaus voor de kinderen. De situatie deed Vedder naar eigen zeggen denken aan zijn kindertijd, waarop hij een gulle schenking deed TTT Enige nadeel aan die vrijgevigheid: het management van Pearl Jam wordt sindsdien overspoeld door Nigeriaanse prinsen die hun fortuin willen wegschenken en met aandrang om Vedders e-mailadres vragen.