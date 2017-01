20 oorwurmen die dit jaar hun 20e verjaardag vieren (playlist)

Tijdens de gloriedagen van MTV kwam je tijdens een nachtelijke zapsessie nog weleens een muziekvideo tegen. Dat in tegenstelling tot de bagger - reality-tv heet zoiets - die ons tegenwoordig door de strot wordt geramd. In het gezegende jaar 1997 passeerden een pak hits de revue waarvan er, tot blijdschap of treurnis, een aantal donkergrijs werden gedraaid en zich van een plaats in het collectieve muziekgeheugen verzekerden. Wij excuseren ons op voorhand als u de rest van de dag met 'Chumbawamba' in het hoofd zit.