TTT-berichten: de baby van Janet Jackson

'De baby van Janet Jackson heeft de ogen van z'n moeder, het haar van Jermaine en de neus van Michael'

Pearl Jam blijft maar met geld gooien. Onlangs nog kwam het nieuws dat frontman Eddie Vedder 10.000 dollar had geschonken aan een moeder met geldproblemen, en nu heeft de band ook een slachtoffer van een bootongeluk wat in z’n zakken gepropt. Zo’n 70.000 dollar, namelijk TTT Niet dat de (on)gelukkige daar zelf niets voor heeft moeten doen: 15 jaar geleden redde hij het leven van Vedder, nadat die tijdens een storm met zijn boot gekapseisd was. U weet dus wat te doen: maken dat u in de buurt bent als Eddie weer eens vergeet om ook naar rechts te kijken bij het oversteken TTT U bent in paniek omdat u in 2017 nog niets vernomen hebt van hoe het met de klinische krankzinnigheid van Azealia Banks gesteld is? Lees vooral verder TTT Rond nieuwjaar plaatste Azealia een filmpje online waarin te zien was hoe ze aan het poetsen sloeg. Had niets met goeie voornemens te maken, wel met de grote hoeveelheid bloed en veren die zich in haar huis vastgekoekt hadden nadat ze er dríé jaar lang levende kippen had geofferd TTT ‘Dit is wat drie jaar hekserij doet,’ aldus Azealia TTT Waarna ze moe maar voldaan achter de computer ging zitten om heel Brazilië te beledigen door zich op te winden over het vele gebrekkige Engels op haar Facebook-pagina: ‘Ik wist niet dat ze computers hadden in de favela.’ TTT Boel, natuurlijk: hordes kwaaie Brazilianen stortten zich op Banks. Die liet het zich allemaal welgevallen: ‘Ik ben de koningin van het internet. Ik haal het internationale nieuws terwijl ik gewoon thuis op het toilet zit’ TTT Toegegeven: dat moet alweer van Elvis geleden zijn TTT Meegesleurd in de waanzin: Azaleia, een Braziliaanse schoenenfabrikant die door pisnijdige maar minder goed geïnformeerde Brazilianen verkeerdelijk op de korrel werd genomen voor de uitspraken van Azealia. Zoals de bekende dierenarts dokter Paerdepyfer ooit zei: ‘Dat ene lettertje doet er wél toe’ TTT Ook in Australië liep het niet altijd lekker vorige week. Op een festival raakten tientallen festivalgangers gewond toen er een massaverplaatsing plaatsvond richting hoofdpodium, waar London Grammar geprogrammeerd stond. Want in Australië zijn ze na 2016 blijkbaar gewoon teruggegaan naar 2014 TTT Is d’r duiten kwijt: Rita Ora, Britse popzangeres. Ora heeft naar verluidt enorme sommen geld verloren door te investeren in een bedrijf dat een hulpmiddel ontwikkelde om vrouwen rechtopstaand te laten plassen. Het bedrijf ging over de kop na fraude TTT Had Rita haar Humo-plastuit maar beter moeten bijhouden TTT Janet Jackson is op 50-jarige leeftijd moeder geworden. Het kind kreeg de naam Eissa, is een jongen, en zou naar verluidt de ogen van zijn moeder hebben, het haar van Jermaine en de neus van Michael TTT Die laatste kon even later gelukkig weer veilig teruggezet worden op de kast, weg van graaiende handjes TTT Plots bekend, maar om de verkeerde redenen: de Amerikaanse doommetalband Fórn, die een filmpje online plaatste waarin te zien is hoe een fan hun hele concert al slapend doorbrengt op de rand van het podium, luttele meters van het geloei TTT De pittende fan stelde iedereen gerust in de commentaarsectie: ‘Dat ben ik. Geen zorgen: ik leef helaas nog.’ TTT Die ‘helaas’ doet vermoeden dat de kater achteraf niet van de poes was TTT Will.i.am, voormalig frontman van The Black Eyed Peas en jurylid van de Britse versie van ‘The Voice’, beweert te weten waarom de talentenjacht nog geen enkele blijver heeft opgeleverd: ‘Omdat de winnaars achteraf telkens songs maken die maar whatever zijn,’ aldus de man verantwoordelijk voor nummers als ‘Imma Be’ (‘Imma be, Imma be, Imma Imma Imma be / Imma be, Imma be, Imma Imma Imma be’) en ‘My Humps’ (‘My hump, my hump, my hump / My hump, my hump, my hump / My hump, my hump, my hump’) TTT Correctie van het vorige bericht: blijkbaar zouden The Black Eyed Peas nog altijd bestaan TTT Kijk, wij weten alvast wat we vragen aan ome Eddie als we ’m op straat nog net van voor die lijnbus wegtrekken.