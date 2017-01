Het was drie jaar geleden dat Nick Cave & The Bad Seeds de bühne betraden, maar daar bracht een tournee in zijn thuisland Australië verandering in. De charismatische zanger verloor in 2015 zijn zoon bij een tragisch ongeval en dat laat hoorbare sporen na. Nick Cave straalt nog meer breekbaarheid uit dan vroeger en de muziek uit hun album 'Skeleton Tree' neemt het rouwproces voorzichtig bij de hand. Kippenvel.