TTT-berichten: Miley Cyrus stuurt foto's van zichzelf op het toilet

'Miley Cyrus stuurt me voortdurend foto's waarop ze zit te pissen'

Dat Wayne Coyne van The Flaming Lips ooit onwel werd van Miley Cyrus’ weedvoorraad, kon u vorige week al lezen in dit blad toen we de man zelf aan de tand voelden. Maar wat wacky Wayne er toen niet bij vertelde, is dat hij ook andere dingen deelt met Miley TTT Zo zou Miley Wayne af en toe trakteren op een foto van zichzelf waarop ze zit te zeiken. Wayne zelf, tegen een wellicht kokhalzende Britse journalist: ‘Ik en Miley sms’en elkaar bijna elke dag. Dan vraag ik ’r wat ze aan het doen is, waarop zij me vaak foto’s stuurt waarop ze zit te pissen. Soms zijn het er wel duizend per dag, soms maar een paar. Maar onze band is dus wel vrij goed’ TTT En er vielen vorige week nog meer zeikstralen te tellen in het nieuws. Die van de Russische hoeren die Donald Trump volgens geruchten ingehuurd zou hebben, kent u al. Maar ondertussen vond ook R. Kelly het nodig om te bevestigen dat hij níét zal optreden op de inhuldiging van Amerika’s eerste oranje president, ‘ondanks geruchten online’ TTT Gouden detail: R. Kelly was zélf ooit te zien op een seksvideo waarin hij een jonge fan onderzeikte. En nu iets anders, want we zijn door onze synoniemen voor ‘urineren’ heen TTT Of wacht, hadden we ‘uit je lul brullen’ al gehad? Bij dezen TTT Zit er dra aan te komen: een samenwerking tussen Flying Lotus en Anderson .Paak. Die zou zelfs al opgenomen zijn, alleen de release laat nog op zich wachten TTT Misschien omdat u té opzichtig zit te kijken TTT Paris Jackson, dochter van, heeft zich ziedend uitgelaten over een aflevering van de Britse komische reeks ‘Urban Myths’ waarin haar vader, niet helemaal met verve vertolkt door Joseph Fiennes, een rol zou spelen. De aflevering in kwestie was een verfilming van het gerucht dat Jackson samen met Elizabeth Taylor en Marlon Brando na de aanslagen van 11 september een auto gehuurd zou hebben om weg te vluchten uit New York TTT Paris: ‘Ik ben zo ongelofelijk beledigd, ik moet ervan kotsen’. De verantwoordelijke zender liet kort erna weten dat de aflevering zou worden geschrapt. Eerder kwam er immers ook al kritiek nadat bekend werd dat uitgerekend Fiennes, een blanke acteur, Jackson zou vertolken TTT Wil iemand die open deur alsjeblieft sluiten voor ze ingetrapt wordt? TTT Gerucht of niet, wat hadden we graag in die auto gezeten. Liz: ‘Wie van jullie was dat, jongens?’ Waarop Marlon: ‘Ik was het niet deze keer!’ en Michael: ‘Ik ruik niets’ TTT Queens Of The Stone Age zou dra aan een nieuwe plaat beginnen, die dit jaar nog zou verschijnen. Zo beweert Troy Sanders van Mastodon, die samen met Queens-gitarist Troy Van Leeuwen in nevenproject Gone Is Gone zit. Geloven doet u op eigen risico: tussen de eerste geruchten van een Queens-plaat en de eigenlijke release zit doorgaans zo’n twee à drie jaar TTT Een universiteit in de Amerikaanse staat Georgia zal binnenkort een vak aanbieden dat rond rapgroep OutKast draait. Het vak ‘OutKast and the rise of the hip-hop south’ zal onderwezen worden aan de faculteit Talen en Letteren aan de universiteit van Savannah TTT Mogelijke examenvraag: ‘What’s cooler than being cool?’ TTT Wie ‘Prince’ antwoordt, kan overigens niet helemaal ongelijk krijgen, daar die ook al eventjes onder kamertemperatuur verkeert. Vorige week werd nog bekend dat Prince op het moment van zijn overlijden interessante investeringen had, waaronder: een collectie aan goudstaven ter waarde van een slordige 840.000 dollar. Nu, we hebben wel vaker vertelsels gehoord van dwergen die een schat bewaken, maar dat slaat toch alles TTT Nog eens OutKast: Erykah Badu heeft in een interview herinneringen opgehaald aan het jaar 2000, toen de groep ‘Ms. Jackson’ uitbracht, een nummer gericht aan Badu’s moeder en gepend over de stukgelopen relatie tussen Erykah en Andre 3000. Badu: ‘Het lag nogal gevoelig aangezien het over erg persoonlijke dingen ging. Andre’s lijnen vond ik wel mooi, erg inspirerend. Maar die van Big Boi vond ik toch iets minder aangenaam om horen’ TTT Een uittreksel uit meneer Boi’s deel, gericht aan moeder Badu: ‘Now you and your girl ain’t speaking no more / Cause my dick all in her mouth’ TTT Moeder zelf vond het trouwens wél best te pruimen, aldus Badu, en liet haar nummerplaat zelfs personaliseren tot ‘Ms. Jackson’. Want van je moeder moet je ’t hebben TTT Ice cold! (tr)