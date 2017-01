Hou uw smartphone eens op zak en maak in de plaats een krabbel op een concert (filmpje)

Op festivals en concerten worden we vaak omringd door de immer aanwezige drang om onze peers te tonen waar we uithangen, wat we uitvreten en hoe geweldig dat toch wel niet is. Een fotootje of filmpje maken met je mobiele telefoon dient het hogere doel om het wereldwijde web te verblijden met meer van hetzelfde. In tegenstelling tot wat het vroeger was: een mooie herinnering voor jezelf. Hoewel Brian Butler vast ook op clicks en likes doelde, pakte hij het hier toch nét iets anders aan. Butler schetste namelijk het hele concertgebeuren en liet zijn smartphone gewoon in zijn broekzak zitten. Lekker oldschool noemt men dat in technische termen want het moet ongeveer van Henri Toulouse-Lautrec geleden zijn dat iemand een live optreden ging voorzien van een krabbel op papier. En net zoals bij Toulouse-Lautrec mag het resultaat er zeker wezen.