Je favoriete nummer in Krankland-jasje op een mixtape? Stuur nu je suggestie door!

Iedereen kan op de website van Krankland zijn/haar verzoekje indienen. En anything goes, aldus zanger/gitarist/allesdoener Thomas Werbrouck: van je favoriete liefdesnummer over obscure psychedelica uit de jaren 60 tot zeemzoete popdeuntjes.

Als hij zelf tevreden is met het resultaat, wordt je nummer toegevoegd aan de 'Dirty Covers - Bedroom Mixtape'-playlist op Bandcamp. En als de muzikale sterren écht in een niet te overtreffen formatie komen te staan, worden de beste songs zelfs uitgebracht op cassette. Wij vroegen alvast 'Don't Stop Believin'' van Journey aan. En u?