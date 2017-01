TTT-berichten: een koffer vol onontdekte Bowie-songs

'Duikt er straks een koffer op met onontdekte Bowie-songs die eigenlijk onontdekte Dylan-songs voorstellen? Pretty please'

Het is dit jaar veertig fucking jaren geleden dat de Sex Pistols ‘Never Mind the Bollocks’ uitbrachten, en om dat te fucking gelde te maken heeft Pistols-gitarist Steve ‘fucking’ Jones een autobiografie uitgebracht: ‘Lonely Boy’. Vloeken doet ex-straatboef Jones al lang niet meer, en in een interview legt hij in eloquente bewoordingen uit waar de titel van zijn boek zoal op slaat. ‘Toen ik in de Sex Pistols zat, luisterde ik naar dingen als Boston en Journey. Niet meteen groepen waarmee je toen te koop liep, dus hield ik wijselijk mijn mond. Dezer dagen luister ik veel naar Motown, vroege reggae, en classic rock. En Boston en Journey vind ik nog altijd goed. Wat de mensen daarvan vinden, kan me tegenwoordig aan mijn zorgvuldig geëpileerde bilnaad roesten’ TTT Dan toch dood: Tommy Allsup, de gitarist die in 1959 een spelletje kop-of-munt verloor en niet mee mocht in de helikopter die een einde maakte aan de levens van Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Bopper, en de man die altijd over het hoofd wordt gezien, piloot Roger Peterson. Allsup is 85 geworden TTT Auteur Michael Cunningham – die in 1999 de Pulitzer Prize won voor ‘The Hours’ – heeft in een interview bekendgemaakt dat de David Bowie-musical ‘Lazarus’ aanvankelijk iets zou worden wat wij – sorry, Ivo Van Hove – misschien nog liever hadden gezien en gehoord dan wat het uiteindelijk is geworden. Cunningham werkte met Bowie aan een musical over een ruimtewezen, een dichteres genaamd Emma Lazarus, en een mariachiband. De plot zou draaien rond een koffer met onontdekte songs van Bob Dylan, opgeduikeld na diens dood. Songs die Bowie zelf zou schrijven. Het idee stierf een stille dood nadat Bowie in 2004 een hartaanval had gekregen. Duikt er binnenkort een koffer op met onontdekte Bowie-songs die eigenlijk onontdekte Dylan-songs moeten voorstellen? Pretty please with cream and sugar on top TTT Zullen wij voor de gezelligheid het hoofdstuk Donald Trump eens aanvatten? TTT De genaamde Trump, Donald organiseerde vorige week namelijk een heus muziekfestival – de gelegenheid ontglipt ons even – waarvoor het samenstellen van de affiche niet van een leien dakje liep. Céline Dion, Garth Brooks, Charlotte Church en The B-Street Band (een Springsteen-tributeband, jawel) zijn slechts enkele van de vele namen bij wie Trumpie op een njet stuitte. The Rolling Stones – door Trump veelvuldig gebruikt in zijn campagne – hadden vorig jaar al vriendelijk gevraagd om te stoppen met het bezoedelen van hun muziek, maar het is niet omdat Trump de Rolling Stones kent, dat hij ook Rolling Stone leest TTT Ondanks een vlammend opiniestuk in Rolling Stone namelijk, waarin hij Donald Trump een sociopaat noemde, kreeg Moby toch een uitnodiging voor Trumpfest. Moby reageerde op Instagram: ‘Hahahahaha, wait, hahahaha, really? I guess I’d DJ at an inaugural ball if as payment Trump released his tax returns. So, Trump, what do you think?’ TTT Moby voegde er nog een lijstje aan toe met songs die hij zou hebben gespeeld, mocht Trump op zijn aanbod zijn ingegaan: ‘Ohio’ van Neil Young, ‘Fight the Power’ van Public Enemy, ‘Masters of War’ van Bob Dylan en ‘We Shall Overcome’ van Pete Seeger TTT Donalds grote vriend Kanye West wilde dan weer wel maar mocht niet, wegens: ‘Niet geschikt voor een dergelijk typisch en traditioneel Amerikaans event’. En Kanye had naar verluidt nog wel een nieuwe rhyme voor de gelegenheid: ‘I will be the greatest blowjobs producer that God ever created.’ Jammer TTT Nancy Sinatra – die had te horen gekregen dat de inaugurale openingsdans van Donald en Melanie ‘My Way’ van Frank Sinatra zou zijn – wees de president elect dan weer fijntjes op de openingsregels van haar vaders song: ‘And now the end is near / And so I face the final curtain’ TTT Nee, verdomme, wat was het dan fijn swingen onder het bewind van Obama. Een streep ‘Purple Rain’ zingen? ‘What’d I Say’ van Ray Charles? ‘Let’s Stay Together van Al Green? Jammen met Jimmy Fallon en The Roots? ‘Sweet Home Chicago’ met B.B. King? No probs voor Barack. Het gelukzaligst echter werden wij van de Spotify-playlists die Obama de afgelopen acht jaar met ons deelde: Arcade Fire, Talib Kweli & Hi Tek, Mos Def, Courtney Barnett, Bob Marley & The Wailers, Howlin’ Wolf, John Coltrane, Stevie Wonder, Sly & The Family Stone en vele uitstekende anderen. En: ‘Gimme Shelter’ van The Rolling Stones. Niet ‘Start Me Up’, ‘Satisfaction’ of een ander generisch product van The Stones, maar ‘Gimme fucking Shelter’. En ‘Moondance’ van Van Morrison. That was our fucking president! TTT De Amerikaanse rapper J. Cole heeft, los van dat alles, vanuit het niets zijn fans verrast met een nieuwe track: ‘High for Hours’. Misschien is dat nog wel het beste. Of ‘High for Four Years’. Met een optie op acht.