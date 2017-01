De Amerikaanse bard bracht afgelopen weekend een bezoekje aan BBC Radio 2 en was klaarblijkelijk goedgeluimd. Hij bracht er vol overgave het nummer 'Doomsday' en gooide er prompt een cover van 'Karma Police' van Radiohead tegenaan. 'There’s a pretty awful person who just got elected in the United States. I don't know why, but that song popped into my head.' Goed gesproken en gezongen Ryan!