TTT-berichten: Tweedimensionale rocksterren en de doorsnee lijsttrekker

Genoeg getalmd, wij noemen namen! TTT Gregory Porter! Warhaus! Federspiel! Leyla McCalla! Luca Bassanese! Trio Dhoore! Lenny & De Wespen! TTT Let wel: het betreft de nieuwe lichting artiesten voor Dranouter 2017. Voor de onthulling van de Bende van Nijvel, de dieven van De Rechtvaardige Rechters en de identiteit van de nieuwe mol: volgende week, beloofd TTT ‘Prisoner’, de nieuwe van Ryan Adams, zal binnenkort ook in een limited edition met extra nummers verkrijgbaar zijn. Mooi, maar onze nieuwsgierigheid wordt toch vooral geprikkeld door de tweedimensionale actiefiguurtjes van Adams en z’n band die erbij worden verscheept TTT 'Twéédimensionale rocksterren?’ vraagt u? Nog altijd één dimensie meer dan de doorsnee lijsttrekker TTT Ook hoogzwanger van een plaat: Father John Misty, die de geboorte inleidt met een zelfgepende tekst die maar liefst 1.850 woorden telt. Om een idee te krijgen: ongeveer 400 woorden méér dan Trump vuilmaakte aan zijn inhuldigingstoespraak TTT Wanneer we stoppen met The Trumpster te vermelden in deze kolommen? Wanneer zijn bestaan de muziekwereld eens een weekje níét dooreenschudt. En dat was alvast niet het geval vorige week TTT Zo vocht Jeff Tweedy een robbertje met Trump-fans op de Facebook-pagina van Wilco, deed Tom Araya hetzelfde met Trump-tégenstanders op de Instagram-account van Slayer, en beloofde Dave Eggers zijn project waarbij elke dag een song uitgebracht wordt tegen Trump te verlengen tot diens regeerperiode erop zit TTT En dan mogen we ook niet vergeten te wijzen en te lachen in de richting van Trumps woordvoerder Sean Spicer, ook bekend als ‘hij die zich verhoudt tot de waarheid als een lul tot een drumstel’ TTT Een opmerkzame Twitter-gebruiker merkte namelijk op dat Spicer, Trumps kleine rechterhand, in 2014 het sociale medium gebruikte om zijn mening te geven over Daft Punk. ‘Jullie verknallen jullie ten seconds of fame,’ zo luidde het. Alsook: ‘Ik was een fan van hun vroegere werk, maar die helmen? Tijd om volwassen te worden.’ Nog hilarischer: Spicer had het de hele tijd over ‘Daft Funk’ TTT Over drumstellen gesproken: dat waarop sessiemuzikant Andy White ooit ‘Love Me Do’ inspeelde voor The Beatles staat te koop. White werd de studio ingehaald ter vervanging van de toen nog piepe Ringo, wiens drumkunsten te licht werden bevonden door producer George Martin. Bieden kan vanaf 75.000 dollar TTT Zal daarbij geen concurrentie betekenen: Jaki Liebezeit, zeer gewaardeerd drummer van het Duitse Can. Een longontsteking zorgde op zijn 78ste voor een te vroeg ingevallen dood, wat des te pijnlijker aankomt bij een drummer TTT Evenmin nog levend: Pete Overend Watts, bassist en stichtend lid van Mott The Hoople. Oorzaak: kanker. Leeftijd: 69. Oordeel: spijtig TTT Adam Clayton, intussen nog steeds bassist bij U2, heeft de échte reden opgegeven waarom zijn band binnenkort de wereld rondtrekt om ‘The Joshua Tree’ in z’n geheel te spelen: ‘De eerste keer vond ik er niets aan.’ Volgens Clayton was de druk die U2 voelde toen ze arena’s verruilden voor stadions immers te hoog om er ook echt van te genieten TTT Ook Interpol is bezweken aan nostalgie, die vuile ziekte die zich momenteel doorheen de muziekwereld verspreidt als was het een druiper op een Grammy-fuifje. Omdat hun debuut ‘Turn on the Bright Lights’ dit jaar vijftien jaar oud is, zullen de heren de plaat integraal spelen op tour TTT Als dat betekent dat ze dan ook de originele bassist Carlos D meebrengen, nog altijd de enige Interpol-bassist die naam waardig: ze doen maar TTT Eindelijk opgehelderd: hoe Will.i.am er toch in slaagt zulke afstotelijke muziek te schrijven zonder er zelf de moed bij te verliezen. Will verklapte zijn techniek namelijk aan het Amerikaanse popsterretje Charli XCX, die het prompt verder vertelde. Zijn advies: ‘Kies voor de strofes gewoon wat willekeurige woorden uit, geen kat luistert naar wat je buiten de refreinen te zeggen hebt’ TTT De Britse Royal Mail komt met tien speciale postzegels die de beeltenis van David Bowie dragen TTT Tip voor Will.i.am: kopen, de achterkant likken, en voor één keertje in aanraking komen met een échte songschrijver TTT Tot volgende week, of zoals Will zou zeggen: ‘Vaatwasser kandelaar pladijs donderdag klokslag. Draadloos loofbos, randverschijnsel. Tochthond? Kervelsoep!’