Bruce Springsteen improviseert met glans een verzoeknummer tijdens optreden (filmpje)

Niet elke artiest is gediend met ongevraagde verzoeknummers, maar Bruce Springsteen is nu eenmaal allemans vriend. Tijdens een optreden in Leipzig werd hem het nummer 'You never can tell' voor de voeten gegooid. Een instant heupwiegklassieker met dank aan Uma Thurman en John Travolta in Pulp Fiction. The Boss zocht al tokkelend naar zijn stem en de juiste noten om vervolgens vol overgave zijn godenstatus nog iets meer in de verf te zetten. Het filmpje dateert al van 2013 maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.