TTT-berichten: Queens Of The Stone Age en de fascistische clownpenis

Vol verwachting dromen we van het ontluiken der bloemknopjes: niemand minder dan Bob Dylan zou deze lente namelijk een nieuwe plaat de wereld insturen. TTT’s favoriete Nobelprijswinnaar na Alexander Fleming – ga maar eens door het leven zonder penicilline – zou volgens geruchten van zijn 38ste solo-plaat namelijk ook meteen de 39ste en de 40ste willen maken: ‘Triplicate’ wordt immers een driedubbele plaat. Binnenkort af te halen bij de platenboer. Al zou u naar verluidt ook Patti Smith mogen sturen in uw plaats TTT Frank Ocean is aangeklaagd door z’n eigen vader. Ocean zou de man homofoob genoemd hebben op sociale media, maar daar is niets van aan, aldus vader Calvin Cooksey. Hij eist nu 14,5 miljoen dollar van zijn zoon TTT Of het Cooksey écht om z’n imago te doen is, valt te betwijfelen: enkele jaren geleden zou pa ook al eens geprobeerd hebben zoonlief een miljoentje lichter te maken via de rechtbank TTT Ook Nicky Minaj gaat voortaan ettelijke dollars lichter door het leven. Inbrekers zouden bij haar thuis voor 175.000 dollar aan juwelen gestolen hebben. Verontrustend: volgens de opgedaagde politie was er na zorgvuldig zoeken ook van Nicky’s talent geen spoor meer TTT Voelt zich ook bestolen, maar heeft dat vooral aan zichzelf te danken: Frances Bean Cobain, dochter van. Frances eist via het gerecht dat haar ex-man Isaiah Silva, tevens frontman van het u wellicht volkomen terecht onbekende The Eeries, de gitaar teruggeeft die ze van haar vader geërfd heeft. Het zou gaan om de gitaar die Kurt gebruikte op het legendarische ‘MTV Unplugged’-concert in 1993. Silva beweert dat het instrument aan hem geschonken werd als huwelijkscadeau TTT Beyoncé zit vol TTT Nick Cave mag nu ook officieel eisen dat u ’m met ‘meneer’ aanspreekt: Cave werd in thuisbasis Australië gelauwerd voor z’n verdiensten tegenover het land én de mensheid in het algemeen. Zijne Zwartheid maakt daardoor nu deel uit van de zeer exclusieve ‘Orde van Australië’, en voegt zich zodoende bij andere Australische iconen zoals de kangoeroe en de boemerang TTT Hand in her pocket: Alanis Morissette zou in totaal 5 miljoen dollar lichter gemaakt zijn door haar voormalige manager. Die zou tussen 2010 tot 2014 heelder sommen die Alanis toekwamen in z’n eigen zakken gepropt hebben. Gek is dat, bestolen worden door de ene persoon die het eigenlijk voor je zou moeten verzamelen: daar is vast een benaming voor TTT Bericht van de eveneens door z’n manager gepluimde Leonard Cohen vanuit het hiernamaals: ‘een cliché, Alanis’ TTT En dan de doden van déze week: King Crimson- en Roxy Music-bassist John Wetton (67, kanker), Black Sabbath-toetsenist Geoff Nicholls (68, kanker) en The Allman Brothers Band-drummer Butch Trucks (69, zelfmoord). We hebben nog naarstig gezocht naar een 70-jarige die snel het loodje wou leggen om dat rijtje te vervolledigen, maar helaas: Donald Trump had het ‘te druk’ TTT En dus viel er ook deze week veel Trump-troep te noteren. Zo kwam de beste belediging vorige week uit de hoek van Queens Of The Stone Age, die de grote oranje roerganger ‘een fascistische clownpenis’ noemden op Instagram, en kwam het vermakelijkste Trump-gerelateerde moddergevecht deze keer uit de hoek van Rihanna TTT Riri nam het op tegen – wie anders? – Azealia Banks. Die had Trumps moslimban verdedigd op sociale media, waarop Rihanna zich vrolijk maakte over Azealia’s merkwaardige gewoonte om pluimvee te offeren aan deze of gene god. Banks, nooit vies van een vieze truc, zwierde dan maar het gsm-nummer van Rihanna online, die Banks prompt terugbetaalde en háár nummer op het net gooide. Voor u zich iets in het hoofd haalt: de nummers in kwestie werden pijlsnel afgesloten TTT Azealia zou echter wél nog altijd te bereiken zijn via postduif, zolang u uw duif maar niet terugverwacht na levering TTT Colm Ó Cíosóig, drummer van My Bloody Valentine (en ù maar denken dat we op ons toetsenbord waren gaan zitten), heeft zich boos gemaakt omdat de concerten van tegenwoordig naar zijn smaak ‘te stil’ zouden zijn. Colm: ‘Ik ging onlangs naar twee dure optredens en kreeg telkens een heel dunne en goedkope klank in plaats van wat een allesomvattende, meeslepende ervaring had moeten zijn. Ik had willen vloeken, maar dan hadden de mensen rondom me niets meer van de muziek gehoord’ TTT Goed, eens proberen op Werchter deze zomer.