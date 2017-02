Tegenwoordig is Oliver Symons nogal druk in de weer met Bazart. Dat vinden we best jammer, aangezien hij ook frontman én bezieler is van Warhola, waarmee hij in 2014 Humo's Rock Rally won. Een klein vreugdedansje was dan ook op zijn plaats terwijl we naar 'Jewels' luisterden, het gloednieuwe nummer van de band.