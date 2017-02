Muzikanten van tegenwoordig kiezen steeds meer voor ‘kunstzinnige’ albumhoezen. Midden vorige eeuw hoefde echter geen kunstwerk van een paar miljoen dollar op de albumcover te staan om een indruk bij de fans achter te laten. Wat een muzikant uit de jaren zestig wél moest doen, is een albumnaam verzinnen met - bij voorkeur - een seksuele ondertoon. Buckner Fanning had dat goed begrepen en doopte een van zijn albums ‘The Strategy of Penetration’.