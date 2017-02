TTT-berichten: Aretha Franklin zet er een punt achter

'Aretha Franklin laat weten er een punt achter te zullen zetten. Dat ze er na 'R.E.S.P.E.C.T.' nog over had, mag verbazen'

Goed nieuws voor wie zich deze zomer in de buurt van Dranouter bevindt: de organisatie van het gelijknamige festival aldaar laat weten dat ze naast de al eerder meegedeelde namen ook Het Zesde Metaal, Bazart, Chantal Acda, CC Smugglers, Du Bartas, Les Poules à Colin, Skinny Lister en DAAU zullen verwelkomen. Zij zorgen voor borrelhapjes en een podium, ú voor de goeie luim TTT Nick Cave heeft dan weer laten weten het dit jaar iets intiemer te willen doen. Helaas was het achterzaaltje van café De Bonten Os te Zelzate al volgeboekt, en dus zal Zijne Zwartheid in oktober genoegen moeten nemen met het Sportpaleis. Schrappen wat niet past: Jammer!/Gelukkig! TTT Zachary Cole Smith, frontman van DIIV en afwezig toen in de les Latijn de Romeinse cijfers werden belicht, heeft zich ingecheckt bij een ontwenningskliniek voor zijn uit de spui(t)gaten lopende voorliefde voor heroïne. Helemaal verrassend is anders: DIIV’s laatste plaat ‘Is The Is Are’ (vervang de Latijn-mop van hierboven met één over Engelse grammatica) ging al over Smiths favoriete drug TTT En wie dán nog altijd niet gelooft dat een verslaving hardnekkig kan zijn: Madonna heeft vorige week nog maar eens een stelletje kinderen geadopteerd TTT Eerder nog beweerde Madge stellig dat haar bezoek aan Malawi, het land waar ze eerder al twee exemplaren vandaan haalde, niets met adoptie te maken had. Lees: Madonna slaat dus het liefst toe bij verrassing TTT Aretha Franklin (74) laat weten er dit jaar een punt achter te zullen zetten. Dat ze er na ‘R.E.S.P.E.C.T.’ nog over had, mag verbazen TTT Tom Delonge, voormalig frontman van Blink 182 en notoir ufofanaat, gaat een film regisseren. De prent zal over een groep rebelse skateboarders gaan die ook paranormale verschijnselen onderzoeken TTT Laat toch wat Oscars over voor de anderen, Tom TTT Black Sabbath heeft na een allerlaatste show in thuisstad Birmingham definitief de wapens neergelegd. Korreltje zout: de laatste toeschouwers waren de deur nog niet uit of gitarist Tony Iommi kwam al melden dat Black Sabbath toch zal blijven bestaan TTT Frontman Ozzy Osbourne kwam dan weer melden dat hij, ondanks eerdere berichten, géén seksverslaving heeft: ‘Ik zit in een rockgroep, en daar komen nu eenmaal groupies bij kijken’ TTT Beter plaat dan nooit: Soulwax zal volgende maand eindelijk een opvolger uitbrengen voor ‘Nite Versions’ uit 2005. ‘From Deewee’ verschijnt op 24 maart, en is – wegens drukdrukdruk! – in één dag opgenomen TTT Nickelback, Canadese ambassadeurs van al wat kut is, hebben de Amerikaanse dj’s van The Chainsmokers hartelijk welkom geheten in hun clubje middels een YouTube-filmpje. Aanleiding was een stuk in het Amerikaanse Esquire, waarin The Chainsmokers ‘de Nickelback van de EDM’ genoemd werden: ‘Ze doen met het genre wat Nickelback met de grunge gedaan heeft: de ergste clichés samenrapen en daarmee immens populair worden’ TTT Eén jaar nadat in een aftands Londens hotel een beduimelde oude doos werd ontdekt met veertig jaar oude liveopnames van Bob Marley en z’n Wailers, zijn de beschadigde banden eindelijk gerestaureerd. De gerecupereerde opnames zouden ‘van ontstellend goeie kwaliteit zijn’ TTT Ook de beduimelde oude doos zou het goed stellen: ‘Ik kijk erg uit naar het resultaat,’ aldus Mia Doornaert TTT Nieuw bewijs dat het leven in de eerste plaats nog altijd eindeloos grappig is, en pas in de tweede plaats ongezien wreed: Bad Brains-frontman Paul ‘H.R’ Hudson zal binnenkort een – jawel – hersenoperatie ondergaan om verlost te worden van hevige hoofdpijn TTT En nu wachten tot de frontman van metalgroep Anal Squirt Massacre met nieuws komt TTT Slecht nieuws voor wie zich dezer dagen in de buurt van George Michael bevindt: hoewel Sjors al sinds kerst pleite is, is zijn begrafenis alwéér uitgesteld. Er dienen nog meer tests uitgevoerd te worden om de doodsoorzaak uit te klaren TTT Getuigen hebben het over ‘een stilaan onhoudbare stank, die in je kleren kruipt en er niet meer uit te wassen is’. Elton John werd na anderhalve maand in de wachtzaal dan ook gevraagd om weer naar huis te keren tot de onderzoekers hém opbellen voor de begrafenis.