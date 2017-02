TTT-berichten: Ed Sheeran ziet er nog altijd uit als een gestraft stiefkind

'Ed Sheeran: de enige man ter wereld die 70 procent van z'n lichaam kan tatoeëren en er dan nog uitziet als een gestraft stiefkind'

Ja, we weten wel dat u stilaan uw buik vol hebt van nieuws over gezellige ‘ons kent ons’-partijtjes en exuberante verloningen. Maar toch: we zouden geen rechtgeaarde poppagina zijn als we toch niet éven stilstonden bij de Grammy’s TTT Zie het zo: tenminste één champagnefuif die niet ‘publi’ in de naam heeft zitten TTT Een samenvatting dus, kort door de bocht: Adèle won alles, Beyoncé won niets, Santana vond dat terecht, Sufjan Stevens vond dat racistisch, en Cee Lo Green kwam als Ferrero Rocher TTT Maar veruit het amusantste moment brak aan toen Dave Mustaine met Megadeth het podium mocht bestijgen om een Grammy te ontvangen voor ‘Best metal performance’. Het huisorkest, immer gedienstig maar duidelijk in het ongewisse over wie Dave Mustaine is, begeleidde de band richting Grammy met ‘Master of Puppets’ van Metallica. Lachen, want wie niet gisteren geboren is, weet dat Mustaine zijn ontslag bij Metallica, ergens halfweg de 17de eeuw, nooit echt goed verteerd heeft en sindsdien in onmin leeft met de stoottroepen van James Hetfield TTT Reactie van Mustaine na de uitreiking: ‘Ach, ze kunnen er ook niet aan doen dat Megadeth voor hen te moeilijk is om te spelen’ TTT Ed Sheeran, de enige man ter wereld die zeventig procent van z’n lichaam kan tatoeëren en er dan nog uitziet als een gestraft stiefkind, werd dan weer de toegang geweigerd tot het Grammyfeestje van zijn eigen label. Sneu, en dan vooral omdat dat volgens Ed zelf het vierde jaar op rij was TTT Guns N’ Roses dan, die net zoals vroeger geen awardshow nodig hebben om zichzelf voor schut te zetten. Toen de band een uur te laat het podium betrad in het Australische Melbourne, deden ze dat onder de kreet van ‘Sydney!’ TTT Had Axl af en toe eens een quiz meegepikt, dan had hij op z’n minst nog ‘Canberra!’ geroepen TTT De reden waarom ze te laat waren: ‘We zaten vast in het verkeer’. Een goed excuus, ware het niet dat Guns N’ Roses qua te laat komen een slechtere reputatie torst dan Rihanna, en Melbourne nog altijd niet aan de Brusselse ring ligt. Lees: we blijven sceptisch TTT Andere file, zelfde kapsones: toen Drake in Manchester stond aan te schuiven met z’n tourbus, kwam hem ter ore dat er even verderop een man dreigde van een brug te springen. Drake, immer gedienstig maar stekeblind voor z’n eigen overmoed, bood de verzamelde agenten prompt aan om de ongelukkige persoonlijk op andere gedachten te brengen TTT De reactie van de politie was de onze telkens wij een Drake-plaat ter recensie aangeboden krijgen: ‘Thanks, but no thanks’ TTT Alweer een overwinning voor het virtuele: de heren van Daft Punk hebben hun eigen filter gekregen op Snapchat, en het iconische Devo heeft een eigen reeks ere-emoticons gekregen voor de iPhone. Devo wordt voorgegaan door David Bowie, aan wie vorig jaar nog een Ziggy Stardust-emoticonreeks werd opgedragen TTT Naar verluidt was ook Mumford & Sons met hun laatste plaat even in de running voor een eigen set lachebekjes, maar de onderhandelingen botsten op verzet van de ontwikkelaars bij Apple: ‘We hébben al een drol’ TTT Wie net zoals z’n oma ooit in de broek van Mick Jagger én Keith Richards gezeten wil hebben, kan momenteel nog snel bieden op een groen fluwelen exemplaar dat oorspronkelijk in de kleerkast van Jagger hing, maar eind jaren 60 tijdelijk een thuis zou geboden hebben aan de kroonjuwelen van beider heren. U doet ermee wat u wilt TTT Laat het zerkdansen nu maar een aanvang nemen: nadat eerder de muziek van Prince al op streamingdiensten geplaatst werd, heeft Warner Bros, immer gedienstig maar wellicht gewoon op duiten uit, nu aangekondigd dat het geremasterde ‘Purple Rain’ opnieuw uitgebracht zal worden. De plaat wordt vergezeld door twee nieuwe concertfilms én twee platen vol onuitgebracht materiaal dat Prince, notoir controlefreak, nog in z’n kluizen had liggen. From his cold dead hands, indeed TTT Wát er dan precies geremasterd diende te worden aan ‘Purple Rain’, werd niet gezegd. Ingewijden hebben het echter vooral over het titelnummer, waarop in de achtergrond vaag het gerinkel van een open- en dichtklappende kassa te horen zal zijn.