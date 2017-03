TTT-berichten: Chris Brown nogmaals door ex beschuldigd van huiselijk geweld

'Chris Brown – hij die altijd lippenstift op z'n knokkels draagt – werd nog maar eens door een ex beschuldigd van huiselijk geweld'

Nee, op dat middel tegen kanker is het nog even wachten, vriend. Maar intussen weten we toch weer mooi welk Radiohead-nummer nu écht het meest deprimerende is. De winnaar blijkt ‘True Love Waits’, zo wist een datawetenschapper ons te vertellen. De knappe kop in kwestie kende aan elk Radiohead-nummer een cijfer toe op een speciaal daartoe bedachte joligheidsschaal. ‘True Love Waits’ scoorde één op honderd: een afgetekende overwinning die gezien de hevige concurrentie nog indrukwekkender wordt TTT Het vrolijkste Radiohead-nummer was dan weer ‘15 Step’, terug te vinden op ‘In Rainbows’. Let wel: vrolijk is relatief in de wereld van Thom Yorke TTT Chris Brown – ofte hij die altijd lippenstift op z’n knokkels draagt – werd nog maar eens door een ex beschuldigd van huiselijk geweld en doodsbedreigingen. Brown zou de vrouw herhaaldelijk in de maag geslagen hebben en haar van de trap geduwd hebben. De rechtbank beloonde Brown voor z’n verwezenlijkingen door hem een contactverbod op te leggen TTT Een wetenschapper die zich over Brown buigt, hebben we nog niet gevonden, maar we kunnen gerust zeggen dat hij op de schaal van goede manieren een ‘True Love Waits’-score haalt TTT Nathan Williams, frontman van het surfclubje Wavves, zoekt iemand die z’n reclamebord wil financieren. Op het bord zou een tekening te zien zijn van Williams die Trump onderzeikt, terwijl op een andere afbeelding Trump te zien is die aan de borst hangt van zijn adviseur Steve Bannon. Subtiel! TTT Het voorstel van Williams kreeg al snel kritiek. Niet uit hoek van Trump-supporters, maar van mensen die het schandalig vonden dat Williams zijn punt probeerde te maken op de kap van transgenders en mensen met iets afwijkende fetisjen TTT Nu is het voor Williams dus wachten geblazen tot er plasseksliefhebbers opduiken die erop kicken om vernederd te worden per reclamebord, en het dus voor hem opnemen TTT Ready or not: Lauryn Hill, nog altijd maar 41, is oma geworden. Haar negentienjarige zoon Zion schonk haar een flinke kleinzoon TTT Ondertussen is het zulk bar weer dat onze van de huiskamer naar de achtertuin getransplanteerde kerstboom ijlings een nieuw stel kerstballen is beginnen groeien, maar in Deurne doen ze vrolijk alsof hun neus bloedt en kondigen ze een nieuwe reeks namen aan die deze zomer het Openluchttheater zullen sieren: Kurt Vile & The Violators, Het Zesde Metaal & Spinvis, Kapitein Winokio, en Jose Gonzalez. Allen daarheen TTT Mocht het weer deze zomer tegenvallen, en u wil alsnog naar het OLT, dan kunt u nog altijd bieden op de paraplu van Britney Spears. Het ding werd 10 jaar geleden bekend toen een kale Britney het ding gebruikte om de auto van een paparazzo in elkaar te timmeren. De persmuskiet in kwestie heeft het ding nu online gegooid voor het goeie doel. Buitenkans: de hoogste bieder krijgt er ook een stukje van Spears’ uiteengespatte carrière bij TTT Nog nieuws uit het Antwerpse, waar ze in het Sportpaleis de plastic palmbomen alweer aan het opbergen zijn: Oscar & The Wolf zal er immers niet in april het podium bestijgen, zoals origineel gepland was, maar verschuift de optredens naar oktober. Reden: de opnames voor een tweede plaat hebben naar verluidt vertraging opgelopen TTT Max Colombie, in een exclusieve reactie: ‘Nóg een keer een hele plaat puren uit één nummer bleek toch moeilijker dan verwacht’ TTT Geen idee of dezelfde wetenschapper van hierboven verantwoordelijk is, maar Google heeft een computer geleerd om piano te spelen. Binnenkort zullen pianisten dus de mogelijkheid hebben om online een duet te spelen met een artificiële muzikant. Of ook in dit geval – ‘Heeft er nu wéér iemand de soundtrack van ‘Amelie Poulain’ zitten spelen?’ – de zoekgeschiedenis achteraf gewist kan worden, is nog niet duidelijk TTT James Blunt roept de jeugd op om boybands te beginnen. ‘Take That ging vaker van grond dan Oasis. Dat zullen ze misschien niet graag horen, maar het is zo. Wat heb je liever? Een publiek van jonge meisjes dat je hotel probeert binnen te dringen, of één dat bestaat uit bier zwelgende kerels die voetbalsupportergewijs ‘Wonderwall’ staan te brullen in je oor als je op café gaat?’ TTT Wat dat laatste betreft, willen we graag onze excuses aanbieden aan de broers Gallagher: voortaan houden we de redactievergaderingen wel gewoon weer in Kobbegem.