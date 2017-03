Afgelopen vrijdag was Abel Makkonen Tesfaye - beter bekend als The Weeknd - te gast in het Antwerpse Sportpaleis. Sinds 2013 rijgt de Canadees de wereldhits aan mekaar. Denk maar aan oorwurmen als 'Can't Feel My Face', 'Starboy' en 'I Feel It Coming'. Ook live overdonderde hij de muziekliefhebbers met zijn prachtige stem. Dat blijkt uit de vele reacties van het publiek.