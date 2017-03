TTT-berichten: Geef Kendrick Lamar een cape en een telefooncel, snel!

'Geef Kendrick Lamar een cape en een telefooncel, snel!'

Verloren: gsm. Indien gevonden, zich wenden tot Noel Gallagher. Noel verloor het ding toen hij uit een taxi stapte op weg naar de Brit Awards. Om verloren opnames of songideeën maakt Noel zich geen zorgen, wel om de grote hoeveelheden porno die erop staan. ‘Echt, als dat ding ooit gevonden wordt, kan ik mijn hoop om tot ridder geslagen te worden wel opbergen’ TTT Als dat de maatstaf is, kan Pete Doherty zijn lintje ook wel vergeten: Pete plaatste vorige week een naaktfoto op Instagram waarbij z’n Pete slechts bedekt wordt met een leeg chipszakje TTT Het chipszakje is trouwens van dat kleine formaat dat je krijgt in cafés en uit snoep-automaten, niet de warenhuisgrootte. We zeggen het er maar bij TTT Debbie Harry heeft de biseksualiteit volledig afgezworen, zo zegt ze in een interview. ‘Ik was jong, het waren gewoon de hormonen’ TTT Maar er was ook goed nieuws vorige week. Zo heeft Kendrick Lamar laten weten dat hij aan een ‘heel dringende plaat’ is begonnen: ‘Er zijn problemen die aangekaart moeten worden.’ Geef die man een cape en een telefooncel, snel! TTT Een wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat niemand minder dan de bassist de belangrijkste muzikant is in een band. De reden: het menselijke gehoor zou beter in staat zijn om lage tonen waar te nemen, het gebied dat een bassist voor zijn rekening neemt. ‘Een hele troost,’ laten bassisten wereldwijd weten, terwijl ze wachten op hun welverdiende schouderklopje tot de zanger en de gitarist klaar zijn met de groupies TTT U2 wordt beschuldigd van plagiaat: hun ‘The Fly’, te vinden op ‘Achtung Baby’ uit 1991, zou volgens ene Paul Rose verdacht veel lijken op een nummer dat hij ooit opstuurde naar hun platenmaatschappij. Nu horen wij in ‘Nae Slappin’, het zogezegde origineel, eerder een minder geslaagde Santana-pastiche, maar probeert u het vooral zelf een keertje. Waarom Rose tot vandaag gewacht heeft om een 26 jaar oud nummer aan te klagen? Zegt u dat er dan ook maar bij TTT ‘Er stond een lange rij aan de kassa van de Delhaize’, ‘De mail was in mijn outbox blijven steken’, ‘De post staakte’: allemaal kanshebbers TTT Nog een mooi gevalletje van zelfoverschatting genoteerd vorige week: Joey Kramer, drummer van Aerosmith, vindt z’n eigen band veel en veel beter dan The Rolling Stones. ‘Iedereen heeft het almaar over de Stones, maar ik heb er nooit wat aan gevonden. Hun muziek doet me niets. Wie naar een Aerosmith-concert komt kijken, beseft al snel dat we live stukken beter zijn. Ze hebben niet eens al hun originele leden’ TTT Mogelijke ripostes in dit geval: ‘Als we een muzikale analyse willen horen van de Stones, vragen we het wel aan een muzikant in plaats van een drummer’, ‘Steven Tyler met dat gezicht een ‘origineel lid’ noemen is toch een beetje bij de haren getrokken’, en ‘Aerosmith? Hahaha!’ TTT Gelukkig is er voor elke Joey Kramer ook een drummer die wél weet waar hij het over heeft. Of wás, want Clyde Stubblefield, pottenklopper van James Brown en één van de meest gesamplede drummers ooit, is op 73-jarige leeftijd overleden. Stubblefields drumsolo in Browns ‘Funky Drummer’ werd gerecycleerd door onder anderen Public Enemy, N.W.A., Prince, Dr. Dre, George Michael en de Beastie Boys TTT Joey Kramer: ‘Oké, maar was hij een origineel lid?’ TTT Het scheelde niet veel of we hadden een Dead Kennedys-reünie om naar uit te kijken. Een Amerikaans festival had heel wat geld veil om een reünie op poten te zetten, maar hoewel de rest van de band het idee wel zag zitten, stak frontman Jello Biafra – een origineel lid, voor de duidelijkheid – een stok tussen de wielen. Niet zo verwonderlijk: de andere bandleden bikkelen al enige tijd met Biafra over niet betaalde royalty’s, het slijk der aarde TTT Dat was het weer. Tenzij iemand ons plots uitroept tot belangrijkste, niet-originele redactielid: tot volgende week!