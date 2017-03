Lou Reeds archief in te kijken in New York Public Library (fotospecial)

Drie jaar geleden is het intussen dat we afscheid namen van muziekicoon Lou Reed . En nu maakt zijn vrouw en kunstenaar Laurie Anderson bekend dat de New York Public Library voor Performing Arts Reed s volledige archief krijgt.

Reeds tour rider waarin staat welke soort Scotch hij wil, en hoe veel. Een brief van regisseur Martin Scorsese die Reed wil voorstellen aan Johnny Depp, die de hoofdrol zou vertolken in de geplande film 'Dirty Boulevard'. Een mapje getiteld 'Florida Arrest', vol documenten over obsceniteit op het podium in 1973. Naast het papieren archief zijn er ook zo'n 3600 audio opnames en 1300 video opnames – van Reeds eerste tienerbandje toen hij nog op school zat, tot zijn allerlaatste optreden in 2013. Al die schatten uit de muziekgeschiedenis kan u gaan inkijken tijdens een trip in de Big Apple.