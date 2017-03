Brexit: de 50 Ultieme Britse Songs (+ Bonustracks): 50 tot 41

Als we Theresa May mogen geloven, dan beginnen deze maand de onderhandelingen rond het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Humo wuift het Verenigd Koninkrijk nu al uit met de ultieme Brexit-playlist. Van pastorale folk tot pub anthems, van Merseybeat tot Britpop: wat maakt Engelse songs toch zo ontegensprekelijk Engels? Waren Noord-Ierse punks kwader dan de Engelsen? En Schotse rockers de gevaarlijkste? Bye Bye Britannia – de meest Britse songs ooit.

50. Noël Coward – ‘Mad Dogs and Englishmen’ (1931)

Opper-Engelsman Noël Coward zou in de jaren vijftig verhuizen naar Jamaica en daar dikke maatjes worden met mede-expat Ian Fleming, auteur van de Bond-boeken. Maar al in de jaren dertig wist Coward waaraan de Brit op vakantie – van in de tijd The British Empire tot vandaag op Ibiza – te herkennen: dat roodverbrande gezicht. ‘Mad dogs and Englishmen / Go out in the midday sun’...

49. Gerry & The Pacemakers – ‘You’ll Never Walk Alone’ (1963)

De ultieme voetbalsong, de hymne van Liverpool F.C., het lijflied van John Peel . Zo’n fervente Reds -supporter was Peel, dat hij zelfs trouwde met zijn vrouw Sheila op de tonen van ‘You’ll Never Walk Alone’.

48. Kevin Coyne – ‘Take Me Back to Dear Old Blighty’ (1978)

Een musichalldeuntje uit 1916, toen de bonte avonden in de (post-)Victoriaanse music hall hét werkmansvertier waren – lang voor transistorradio’s, piratenzenders, tv en Instagram. ‘Blighty’ is slang voor ‘Britain’.

47. Sleaford Mods – ‘B.H.S.’ (2017)

De song die het schandaal rond het faillissement van British Home Stores (de eigenaar ‘Sir’ Philip Green beroofde o.a. de pensioenkas van zo’n 571 miljoen pond) aangrijpt als schaalmodel voor de ons aller tragiek: de machtigen graaien wat ze willen en doen zelfs de moeite niet meer om dat weg te steken voor ons, de machtelozen.

Jason Williamson (Sleaford Mods) ‘Ik ben niks geen patriot. Maar ik bén nu eenmaal wel a white English guy, met een Midlands-accent. Veel van onze muziek is Europees beïnvloed, ik denk aan vroege Kraftwerk, en ook Amerikaans, hiphop. Maar Andrew (Fearn) maakt het dan weer Engels. Hij is namelijk Engels. Ik zou ook graag herinnerd worden als één van die klassieke Engelse groepen, dat wel.’

46. Kate Tempest – ‘Europe is Lost’ (2016)

‘Europe is lost, America lost, London lost’ (...) Now it’s back to the house of lords with slapped wrists / They abduct kids and fuck the heads of pigs’. De aandachtige lezer herkent in deze passage de gewezen premier van het Verenigd Koninkrijk David Cameron, in een recente ongeautoriseerde autobiografie werd er namelijk beweerd dat Cameron als student, tijdens een initiatieritueel voor de Piers Gaveston Society, ‘intieme lichaamsdelen’ in ‘de mond van een dood varken’ zou hebben gestoken.