Brexit: de 50 Ultieme Britse Songs: 31 tot 40

Als we Theresa May mogen geloven, dan beginnen deze maand de onderhandelingen rond het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Humo wuift het Verenigd Koninkrijk nu al uit met de ultieme Brexit-playlist. Van pastorale folk tot pub anthems, van Merseybeat tot Britpop: wat maakt Engelse songs toch zo ontegensprekelijk Engels? Waren Noord-Ierse punks kwader dan de Engelsen? En Schotse rockers de gevaarlijkste? Bye Bye Britannia – de meest Britse songs ooit.

40. Babyshambles - ‘Albion’ (2005)

De ultieme song erover maakte hij met Babyshambles, maar al van bij The Libertines was Pete Doherty in de ban van Albion: het oude woord voor Engeland. Bij de dichter/kunstenaar William Blake was Albion een soort oerwezen, bij The Libertines stond Albion voor een schipdat Carl Barât en Doherty naar Arcadië moest brengen. Liep dat even anders af!

Carl Barât ‘Ach, ons ideaal was bandeloosheid, geen land van melk en honing. Onze beste tijd beleefden Pete en ik op 236 Camden Road: een souterrain in een mooie Victoriaanse woning die Pete had weten te bemachtigen door de brave nieuwe eigenaars die op straat stonden te verhuizen een handje toe te steken. Uiteraard mét bijbedoeling: of ze voor hun hulpje geen verdieping te huur hadden (lacht). Daar in die kelderwoning gaven we geïmproviseerde concerten waar de vreemdste freaks op af kwamen. Met Camden aan onze drempel… Camden heeft The Libertines groot gemaakt.’

39. Arctic Monkeys – ‘Fake Tales of San Francisco’ (2006)

Uit de dagen dat ieder meisje op Kate Moss wou lijken, en iedere jongen op een Libertine. Op een rockster dus, om dan op zijn of haar plaats gezet te worden door die ene zin van Arctic Monkeys: ‘You're not from New York City / You're from Rotherham’ . Rotherham, een gat bij Sheffield.

Alex Turner ‘Ik schreef over wat ik het beste kende, de jongens en meisjes die ik rond me zag op straat en in clubs. Ik had één zo’n tekst geprobeerd, en heb die dan gerekt tot één volledig album. Eigenlijk is niks nadien nog zo'n compact pakketje geweest als onze eerste plaat.'

38. The Streets – ‘Has It Come To This’ (2002)

‘And this is the day in the life of a geezer’ . Rond de millenniumwissel moest de lad culture van de Britpop wijken voor de geezer culture. Een geezer zat stoned in z’n flat op z’n computer tracks te maken en droeg een trainingspak. Mike Skinner uit Birmingham was de ultieme geezer, met zijn debuut ‘Original Pirate Material’ leverde hij de soundtrack voor de randstedelijke post-millennium melancholie.

Jason Williamson (Sleaford Mods) ‘Tegen het einde van de jaren negentig bleek dat new labour gewoon de conservatieven onder een schuilnaam waren en was Oasis ten onder gegaan aan het geld en de coke. De euforie van toen bleek vals. ‘Original Pirate Material’ bood me dat sprankeltje hoop: hoe Mike Skinner op die hoesfoto’s stond, alleen in een kamer met dat gescheurde behangpapier, blikje bier naast hem: dat was het tegenoverstelde van al die gulzigheid.’

Om z’n status als nieuwbakken Briticoon te verzilveren, kocht Skinner zich in die dagen anders wél een Rolls Royce. Probleemje: hij had geen rijbewijs. Gevraagd naar wat hij dan deed met zo’n Rolls, antwoordde hij droogjes: ‘Just look at it.’

37. The Artful Dodger feat. Craig David – ‘Re-Rewind the Crowd Say Bo Selecta’ (1999)

The Artful Dodger was a) een personage uit ‘Oliver Twist’ van Dickens: de meest behendige van alle boefjes of ‘urchins’ in de greep van de ouwe Fagin. En b) dat Engelse collectief dat de blauwdruk leverde voor 2Step, dansmuziek, o zo Engels, die kwam, zag en overwon, ook bij ons. Om dan ineens weer te verdwijnen.