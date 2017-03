Brexit: de 50 Ultieme Britse Songs: 21 tot 30

30. The Stone Roses – ‘Fool’s Gold’ (1989)

De jaren negentig begonnen in ’89. In Manchester, met z’n discotheek The Haçienda, XTC en de ‘baggy’ sound (vernoemd naar hun oversized jeans) van The Stone Roses en Happy Mondays. Even later kwam de doemerige grunge uit Amerika al dat hedonisme doodmeppen en was het alweer uit met de ‘Madchester’-bands.

29. Pet Shop Boys – ‘West End Girls’ (1984)

Ooit stilgestaan bij het feit hoe gay de Britse synthpop was in de eighties, met Pet Shop Boys, Bronski Beat, Boy George, Erasure, Frankie Goes To Hollywood? Die eruptie van gaypop was wel degelijk een reactie op het conservatieve Thatcher-bewind.

Neil Tennant (Pet Shop Boys) ‘Jimmy Somerville kon het onderdrukte slachtoffer uithangen in ‘Smalltown Boy’, omdat hij een onderdrukt slachtoffer was. Mrs. Thatcher was namelijk verantwoordelijk voor Clause 28, een wet die scholen verbood om homoseksualiteit voor te stellen als een legitiem alternatief voor heteroseksualiteit. Niemand werd ooit vervolgd hoor, maar het waren echt andere tijden.’

‘En vergeet je ook alstublieft niet Morrissey toe te voegen aan dat rijtje gay pop stars?’

The Smiths – ‘Panic’ (1986), de brexit-bonustrack van: Frank Vander linden

Frank Vander linden ‘Geen enkel ander stuk muziek geeft wat mij betreft die typisch Engelse mengeling van romantiek en agressiviteit in het (uitgaans)leven zo goed weer. Drinken, verloren lopen en op zoek gaan naar muziek die nooit op de radio of in de discotheken komt. Weten dat je op je gezicht gaat krijgen, maar dat bijna opzoeken, in de hoop dat je iets terugvindt dat kleurig afsteekt bij het grijs van de Engelse steden – London, Birmingham en de rest.’

28. The Smiths - ‘The Headmaster Ritual’ (1985)

‘Belligerent ghouls / Run Manchester shools’ : Morrissey rekent af met zijn sadistische leraars op St Mary’s Secondary School in Stretford.Niet de enige keer dat hij voor crisisberaad zorgde bij de toeristische dienst van Manchester: ‘Suffer Little Children’ van The Smiths ging over de ‘Moors Murderers’ Ian Brady en Myra Hindley die in de jaren zestig kinderen vermoordden en begroeven op de moors rond Manchester. Hun zwanenzang ‘Strangeways, Here We Come’ vernoemden The Smiths dan weer naar de Strangeways prison waar ter dood veroordeelden tot 1964 werden opgehangen aan de permanente galg aldaar. Door de lelijkheid van hun stad te benadrukken, bezorgden The Smiths Manchester net z’n romantische cultstatus.

27. The English Beat – ‘Stand Down Margaret’ (1980)

Nog ska. Ene Stephen Morrissey zou wat later, in ‘Margaret on the Guillotine’ op zijn eerste soloplaat ‘Viva Hate’ (’88) zelfs de doodstraf eisen voor Margaret Thatcher, de hele jaren tachtig lang premier van het VK, Iron Lady en patrones van de Hebzucht. Maar eerst moest hij nog tegen allerlei schenen schoppen met dat oerEngelse groepje van hem...

26. Robert Wyatt – ‘Shipbuilding’ (1983)

In onze serie Engelse excentriekelingen: ten tijde van de Canterbury Scene eind jaren zestig was Robert Wyatt drummer bij The Soft Machine, na een ongelukkige val uit een raam geraakte hij verlamd en veroordeeld tot de rolstoel.

De scheepswerven in een verpauperde stad liggen er verlaten bij, wanneer een gerucht de werkloze arbeiders weer hoop geeft: een overzeese oorlog vraagt om schepen. Dat de jongens in diezelfde stad naar die oorlog moeten om er mogelijks hun leven te verliezen, maakt dit ‘goeie’ nieuws des te bitter. Song over de Falklandoorlog van 1982, geschreven door Elvis Costello.

25. Madness – ‘Our House’ (1982)

Een klassiek Engels gezin in een typisch Engels terraced house. Om u een idee te geven van wat dat nu eigenlijk is, die Londense ‘gentrification’ van tegenwoordig: het rijtjeshuis uit de video van ‘Our House’, werd in 2015 voor verkocht 585 000 pond, dus zo’n 685 000 euro.

24. The Specials – ‘Ghost Town’ (1981)

1981 was het jaar van de ‘riots’, de (rassen)rellen in Liverpool, Leeds, Birmingham en Londen – tijdens de ‘Brixton riots’ aldaar in april ’81 vielen er honderden gewonden. De song van dat jaar vol rekken is een nachtelijke autorit door een spookstad geteisterd door werkloosheid en geweld. Geweld was er ook op de dansvloer: de skinhead-beweging was al flink geïnfiltreerd door aanhangers van het National Front, tegen dat het 2 Tone label van The Specials eind jaren zeventig z’n ska-revival op gang trok.