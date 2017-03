Brexit: de 50 Ultieme Britse Songs: 11 tot 20

Als we Theresa May mogen geloven, dan beginnen deze maand de onderhandelingen rond het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Humo wuift het Verenigd Koninkrijk nu al uit met de ultieme Brexit-playlist. Van pastorale folk tot pub anthems, van Merseybeat tot Britpop: wat maakt Engelse songs toch zo ontegensprekelijk Engels? Waren Noord-Ierse punks kwader dan de Engelsen? En Schotse rockers de gevaarlijkste? Bye Bye Britannia – de meest Britse songs ooit.

20. Symarip – ‘Skinhead Moonstomp’ (1969)

Originele skinheads waren geen racisten, al waren ze niet vies van een vechtpartij, maar dan vooral tegen de langharige hippies. De eerste skinheads eind jaren zestig in de Londense wijk Bethnal Green waren hard mods die op feestjes dansten op ska tussen de Jamaicaanse rudeboys. De Britse kranten noemden deze jeugdbendes met kale knikkers eerst schertsend ‘boiled eggs’, ‘lemons’ of ‘peanuts’, tot ze zichzelf in ‘69 skinheads doopten. Hun lijflied ‘Skinhead Moonstomp’ kwam van een Brits-Jamaicaanse skagroep uit de entourage van Eddie Grant (The Equals).

19. The Jam – ‘The Eton Rifles’ (1979)

‘What chance have you got against a tie and a crest?’ Hoe wint een working class lad de klassenstrijd tegen de Eton Rifles, het kadettenkorps van eliteschool Eton? Simpel: door mod te worden.

Paul Weller ‘Mod was de perfecte uitkomst voor de jongen uit Woking, Surrey die ik toen was: ik had geen geld, maar ik had wél stijl. Stijl heeft niks te maken met hoeveel geld er op je bankrekening staat. Later in de jaren tachtig heb ik me wel geërgerd aan al die lads die zich halsoverkop een parka en een Vespa aanschaften en het overal op een vechten zetten en luid liepen te schreeuwen hoe mod ze wel niet waren. Mod is niet blind vasthouden aan een retro-idee, maar als een echte ‘modernist’ altijd nieuwsgierig blijven naar nieuwigheden. Zonder daarbij al die oude soul te vergeten natuurlijk (lacht).’

18. Splodgnessabounds – ‘Two Pints of Lager and a Packet of Crisps Please’ (1980)

Punks in de pub die de hele song lang niet bediend worden en alsmaar wanhopiger hun bestelling schreeuwen, tot de bel uiteindelijk klingelt: de pub sluit. Hilarische song.

17. Sex Pistols – ‘God Save the Queen’ (1977)

De single met het overplakte portret van Queen Elizabeth, een collage van Jamie Reid, uitgebracht ter ere van her majesty’s zilveren jubileum.

Ludo Mariman (The Kids) ‘Sex Pistols – iedereen mag beweren wat hij wil, maar dat waren de grote mannen. De Champions League. Ik heb punk leren kennen door mijn trips naar Londen. Je had toen van die goedkope ééndagtrips: je vertrok in Deurne met het vliegtuig, erna stapte je de bus op naar Londen, daar liep je heel de namiddag rond, en tegen zes-zeven uur zat je weer op de bus richting vliegveld. Dat deed ik vaak op zaterdag. In het begin voor het voetbal, maar al snel ook voor de punk. Ik ging in Londen naar voetbalwedstrijden kijken – Chelsea, Tottenham, West Ham. En Chelsea lag aan King’s Road, in 1976 de levensader van de punk. Op King’s Road liepen ze allemaal te showen hè, de punks, met hun piekhaar, leren jassen en verknipte T-shirts. Ik was meteen verkocht.’

16. Ian Dury – ‘Billericay Dickie’ (1977)

Een bricklayer genaamd Dickie uit Billericay, Essex die z’n veroveringen op muziek zet, en aldus ‘Janet’ laat rijmen op ‘Thanet’ en ‘Sandy’ op ‘shandy’ (bier met 7Up).

15. Kate Bush – ‘Wuthering Heights’ (1978)

Smachtend op de ‘wiley, windy moors’: achttien was Kate Bush toen ze een song schreef vanuit het perspectief van hoofdpersonage Cathy uit ‘Wuthering Heights’ van Emily Brontë. Vele jaren later zou Florence Welch al het Engelse aan Kate Bush overdrijven tot in het absurde, en er nog succes mee boeken ook.